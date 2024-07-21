Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будет фигурировать представитель Украины криворожский "Кривбасс".

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Во время жеребьевки третья команда УПЛ-2023/24 будет вне посева. Поэтому сыграет в третьем квалификационном раунде с высокорейтинговым соперником или тем, кто победит высокорейтингового во втором круге отбора.

Потенциальные соперники:

"Виктория" (Плзень, Чехия);

"Аякс" (Нидерланды)/"Войводина" (Сербия) (победитель пары);

"Брага" (Португалия)/"Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (победитель пары);

"Мольде" (Норвегия)/"Силькеборг" (Дания) (победитель пары);

"Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);

"Висла" (Польша)/"Рапид" (Вена, Австрия) (победитель пары).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в понедельник, 22-го июля, в 14:00.