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Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
Жеребьевка состоится завтра, в 14:00
Фото: ФК Кривбас
В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будет фигурировать представитель Украины криворожский "Кривбасс".
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Во время жеребьевки третья команда УПЛ-2023/24 будет вне посева. Поэтому сыграет в третьем квалификационном раунде с высокорейтинговым соперником или тем, кто победит высокорейтингового во втором круге отбора.
Потенциальные соперники:
- "Виктория" (Плзень, Чехия);
- "Аякс" (Нидерланды)/"Войводина" (Сербия) (победитель пары);
- "Брага" (Португалия)/"Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (победитель пары);
- "Мольде" (Норвегия)/"Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
- "Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);
- "Висла" (Польша)/"Рапид" (Вена, Австрия) (победитель пары).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в понедельник, 22-го июля, в 14:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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Вarcelinius
21.07.2024 в 13:40
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