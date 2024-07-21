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Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лига Европы

Жеребьевка состоится завтра, в 14:00

Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будет фигурировать представитель Украины криворожский "Кривбасс".

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Во время жеребьевки третья команда УПЛ-2023/24 будет вне посева. Поэтому сыграет в третьем квалификационном раунде с высокорейтинговым соперником или тем, кто победит высокорейтингового во втором круге отбора.

Потенциальные соперники:

  • "Виктория" (Плзень, Чехия);
  • "Аякс" (Нидерланды)/"Войводина" (Сербия) (победитель пары);
  • "Брага" (Португалия)/"Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) (победитель пары);
  • "Мольде" (Норвегия)/"Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
  • "Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);
  • "Висла" (Польша)/"Рапид" (Вена, Австрия) (победитель пары).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в понедельник, 22-го июля, в 14:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Вarcelinius
21.07.2024 в 13:40
Ну, если Аякс, то вафли. А со всеми остальными можно бодаться. Удачи Кривбассу!
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Комментарии 4
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Вarcelinius
21.07.2024 в 13:40
Ну, если Аякс, то вафли. А со всеми остальными можно бодаться. Удачи Кривбассу!
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0
1
старий фан (Рівне)
21.07.2024 в 13:52
Серйозно? Ворсклу проти Діли забули чи Дніпрян проти кіпріотів? Так от грузинські команди програють зараз чорногорським командам., а кіпріоти теж вилітають зі свистом. Жодного шансу в Кривбаса пройти далі немає. Взагалі до групового турніру дійдуть з України - 1 команда (Шахтар). І це в останнє. Повертаємось в 90-ті, коли прохід в другий кваліфай-раунд вважався єврокубковим успіхом.
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Вarcelinius
21.07.2024 в 14:24
Посмотрим, как карта ляжет и звёзды сойдутся, посмотрим.
 
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Джим Слэйд (Харьков)
21.07.2024 в 14:54
Ці команди тренував не Вернидуб
 
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