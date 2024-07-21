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Соперник для Кривбасса и, возможно, для Динамо. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будут фигурировать две украинские команды.
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"Кривбасс" получит соперника или потенциального соперника. "Кривбасс" точно сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Также соперника/потенциального соперника получит неудачник лигочемпионовской пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).
Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы – по ссылке.
Начало процедуры – в 14:00.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. 14:00
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