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Соперник для Кривбасса и, возможно, для Динамо. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Соперник для Кривбасса и, возможно, для Динамо. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре будут фигурировать две украинские команды.

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"Кривбасс" получит соперника или потенциального соперника. "Кривбасс" точно сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Также соперника/потенциального соперника получит неудачник лигочемпионовской пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).

Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы – по ссылке.

Читайте такжеПервый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ

Начало процедуры – в 14:00.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. 14:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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