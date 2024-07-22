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Первый соперник для Кривбасса. Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лига Европы

Представитель Чехии

Первый соперник для Кривбасса. Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре фигурировал и представитель Украины - "Кривбасс".

Соперником криворожского клуба в случае прохода словенской "Олимпии станет чешская "Виктория" Плзень. Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.

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Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, во время которой своих будущих соперников узнают "Полесье" и "Днепр-1".

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Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Третий квалификационный раунд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:42
Барсело@у большую таблетку НТВ его черный рот
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Комментарии 17
oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:42
Барсело@у большую таблетку НТВ его черный рот
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0
1
avatar
Вarcelinius
22.07.2024 в 14:46
Жуй ягель с мухоморами, не подавись. Хотя впрочем, давись.
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0
0
avatar
Вarcelinius
22.07.2024 в 14:50
Тварь, ты за сколько рублей Родину предал?
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0
0
старий фан (Рівне)
22.07.2024 в 14:38
Тут без варіантів. Виліт одразу, причому двічі програють.
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0
0
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:39
Ещё Олимпию надо пройти, где тоже можно вылететь.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:44
В тебя, Барсел@х разве что шарлотка может пройти а потом и вылететь
 
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:44
Иди броди, гнида ка.цапская.
 
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:37
Фигня вопрос. 3-0 дома и 0-0 на выезде. Принц сделает хет-трик.
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0
0
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:38
Съе@ись отсюда нах, гнида ка.цапская.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:41
Ублюдок комнатный, покинь сайт навсегда. Твое место в чатах для импотентов
 
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:42
п н х пдрс
 
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:34
Викторию Кривбасс естественно не пройдёт, а вот с Олимпией пободаться можно и нужно. Удачи Кривбасс!
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:44
Закрой беззубый рот, импотент. Иди с шарлоткой бодайся
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0
2
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:48
Отсоси у пьяного орка, гнида.
 
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Djarik
22.07.2024 в 14:33
Після вильоту буде груповий раунд ЛК.
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Вarcelinius
22.07.2024 в 14:36
По сути игра с Олимпией для Кривбасса будет за группу ЛК.
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MaximSK (Киев)
22.07.2024 в 14:30
По моему не повезло Кривбассу, Виктория Плзень серьезный и опытный соперник
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