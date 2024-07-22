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Первый соперник для Кривбасса. Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ
Представитель Чехии
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре фигурировал и представитель Украины - "Кривбасс".
Соперником криворожского клуба в случае прохода словенской "Олимпии станет чешская "Виктория" Плзень. Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.
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Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, во время которой своих будущих соперников узнают "Полесье" и "Днепр-1".
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