Первый соперник для Кривбасса. Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре фигурировал и представитель Украины - "Кривбасс".

Соперником криворожского клуба в случае прохода словенской "Олимпии станет чешская "Виктория" Плзень. Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.

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Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, во время которой своих будущих соперников узнают "Полесье" и "Днепр-1".