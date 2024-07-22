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В случае поражения от Партизана. Известно, с кем Динамо может сыграть в квалификации Лиги Европы
Один из вариантов - подопечные легендарного Моуринью
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Своего соперника/потенциального соперника получил будущий неудачник лигочемпионовской пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия). Им станет проигравший в паре "Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция). Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.
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Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, во время которой своих будущих соперников узнают "Полесье" и "Днепр-1".
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