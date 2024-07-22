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В случае поражения от Партизана. Известно, с кем Динамо может сыграть в квалификации Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Один из вариантов - подопечные легендарного Моуринью

В случае поражения от Партизана. Известно, с кем Динамо может сыграть в квалификации Лиги Европы

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Своего соперника/потенциального соперника получил будущий неудачник лигочемпионовской пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия). Им станет проигравший в паре "Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция). Матчи между командами пройдут 8 и 15 августа.

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Напомним, что в 15:00 состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, во время которой своих будущих соперников узнают "Полесье" и "Днепр-1".

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Комментарии
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старий фан (Рівне)
22.07.2024 в 14:37
По минулорічному шляху Дніпра-1. Всі Кубки і у всіх на виліт.
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Комментарии 3
старий фан (Рівне)
22.07.2024 в 14:37
По минулорічному шляху Дніпра-1. Всі Кубки і у всіх на виліт.
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1
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2024 в 14:35
Нахрен дырка в еврокубках нужна.
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MaximSK (Киев)
22.07.2024 в 14:28
Не важный жребий, поэтому лучше пройти Партизан. В прошлом сезоне мы без шансов проиграли Бешикташу, а тут более сильный Фенербахче скорей всего, они на классе нас пройдут увы.
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