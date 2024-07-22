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Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ. АПОЭЛ может столкнуться с Ференцварошем, а Серветт может встретиться с Брагой
Около 50 команд узнали, с кем будут соревноваться на этой стадии турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре приняли участие 49 команд, которые по принципу посева были разделены на два пути - Путь чемпионов и Основной путь. В то же время эти две категории были разделены на сеяные и несеяные клубы.
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Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Путь чемпионов
"Мальме" (SWE) или "Клаксвик" (FRO) vs "ПАОК" (GRE) или "Борац" (BIH);
"Санта-Колома" (AND) или "Мидтьюлланд" (DEN) vs "Буде-Глимт" (NOR) или РФС (LVA);
"Целе" (SVN) или "Слован" (SVK) vs "Шемрок Роверс" (IRL) или "Спарта" Прага (CZE);
"Паневежис" (LTU) или "Ягеллония" (POL) vs ФКСБ (ROU) или "Маккаби" Тель-Авив (ISR);
"АПОЭЛ" (CYP) или "Петрокуб" (MDA) vs "Ференцварош" (HUN) или ТНС (WAL);
"Лудогорец" (BUL) или "Динамо" Минск (BLR) vs "Линкольн Ред Импс" (GIB) или "Карабах" (AZE)
Основной путь
"Динамо" Киев (UKR) или "Партизан" (SRB) vs "Лугано" (SUI) или "Фенербахче" (TUR)
"Мольде" (NOR) или "Силькеборг" (DEN) vs "Килмарнок" (SCO) или "Серкль" (BEL)
"Панатинаикос" (GRE) или "Ботев" (BUL) vs "Аякс" (NED) или "Войводина" (SRB)
"Ружомберок" (SVK) или "Трабзонспор" (TUR) vs "Висла" Краков (POL) или "Рапид" Вена (AUT)
"Брага" (POR) или "Маккаби" Петах-Тиква (ISR) vs "Серветт" (SUI)
"Корвинул" (ROU) или "Риека" (CRO) vs "Шериф" (MDA) или "Эльфсборг" (SWE)
"Кривбасс" (UKR) vs "Виктория" Плзень (CZE)
Матчи третьего круга Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа. Победители этих противостояний будут бороться дальше за выход в групповой этап Лиги Европы, зато проигравшие попадут бороться за выход в основную сетку Лиги конференций.
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