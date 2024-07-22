Вице-президент Кривбасса: Не хотел в соперники Брагу или Шериф. С Викторией будет интересно

Вице-президент "Кривбасса" Сергей Мазур прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которой "Кривбасс" сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии – "Виктории“ Пльзень.

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- Сергей Николаевич, какие ваши первые эмоции после жеребьевки?

- Очень положительные. Но, признаюсь, переживал. "Кривбасс" возродился в 2020 году. И вот, уже в 2024 мы будем представлять Украину в еврокубках. За эти четыре сезона мы вместе прошли путь от Второй лиги до УПЛ, а теперь и до дебюта в еврокубках. Относительно жребия, то на этом этапе Лиги Европы нет слабых команд. Каждый соперник может дать бой любому. "Виктория" - крепкий орешек, довольно непростой соперник. Считаю, это самый тяжелый вариант, который мог быть для "Кривбасса" в этой группе жеребьевки. Будет трудно, но будем биться. "Кривбассу" надо будет показать свой характер и все мастерство, чтобы преодолеть этот барьер.

- Что можете сказать о чешском футболе?

- Сразу на ум приходят легендарные чешские игроки. Павел Недвед и Петер Чех. Среди чешских клубов я бы отметил "Спарту" и "Славию". Что касается "Виктории", то она чем-то мне напоминает "Кривбасс". Команда не является грандом, но демонстрирует в последние годы высокие результаты. Уверен, нас ожидает интересное интригующее противостояние.

- Признайтесь, на какого соперника ожидали до жеребьевки?

- Честно, хотел в соперники "Кривбассу" португальскую "Брагу" или молдавский "Шериф". Имеем "Викторию". Что ж, повторюсь, будет интересно. Но, уверен, "Кривбасс" даст бой опытному сопернику.