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Именитый Аякс протестирует представителя нашего конкурента, пара с участием Шерифа – определяющая для Полесья
Анонс первых матчей второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
На этой стадии Лиги Европы – снова без представителей Украины, но в одной из пар будет определяться потенциальный соперник для одной из наших команд. Нет, не для "Кривбасса" – он в третьем круге отбора сыграет с "Викторией". Самый слабый в паре "Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция) может сыграть с "Полесьем" в третьем раунде квалификации Лиги конференций, если "волки" пройдут "Олимпию".
К "Висле", которая в Лиге Европы – с первого квалификационного раунда, в списке представителей наших конкурентов по Таблице коэффициентов присоединяются "Войводина" (Сербия), - она сыграет против "Аякса", - и "Риека", - она сыграет против "Корвинула".
(выгодны победы команд, которые выделенные жирным)
- "Висла" (Польша) 19:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Корвинул" (Румыния) 21:00 "Риека" (Хорватия);
- "Аякс" (Нидерланды) 21:30 "Войводина" (Сербия).
Интересны игровые пары, где определяются соперники или потенциальные соперники украинских команд или представителей конкурентов Украины в различных рейтингах.
- "Ружомберок" (Словакия) 19:30 "Трабзонспор" (Турция) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша);
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Силькеборг" (Дания) – определяется потенциальный соперник "Гента" (Бельгия) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в лиговом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов);
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Эльфсборг" (Швеция) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) в Лиге Европы и потенциальный соперник "Полесья" (Украина) в Лиге конференций;
- "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Ботев" (Болгария) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия).
Остальные матчи
- "Килмарнок" (Шотландия) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия);
- "Брага" (Португалия) 22:30 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль).
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