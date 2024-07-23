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Источник: Кривбасс сменит локации домашних матчей в еврокубках

Лига Европы
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Бронзовый призер УПЛ будет выбирать между двумя странами

Источник: Кривбасс сменит локации домашних матчей в еврокубках

Фото: ФК Кривбас

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В начале лета в прессе появилась информация, что квалификацию Лиги Европы "Кривбасс" будет играть в Кишиневе, а домашние матчи группового этапа – в Кельне. Но обстоятельства изменились.

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Вариант с Молдовой стал недоступен, поскольку несколько команд соседней страны будут выступать на международной арене в этом же периоде.
Теперь "красно-белые" будут выбирать между польским Плоцком и словацким Кошице. Подопечные Вернидуба стартуют в 3-м раунде ЛЕ. Матчи против чешской "Виктории" состоятся 8 и 15 августа.

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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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