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Источник: Кривбасс сменит локации домашних матчей в еврокубках
Бронзовый призер УПЛ будет выбирать между двумя странами
Фото: ФК Кривбас
В начале лета в прессе появилась информация, что квалификацию Лиги Европы "Кривбасс" будет играть в Кишиневе, а домашние матчи группового этапа – в Кельне. Но обстоятельства изменились.
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Вариант с Молдовой стал недоступен, поскольку несколько команд соседней страны будут выступать на международной арене в этом же периоде.
Теперь "красно-белые" будут выбирать между польским Плоцком и словацким Кошице. Подопечные Вернидуба стартуют в 3-м раунде ЛЕ. Матчи против чешской "Виктории" состоятся 8 и 15 августа.
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