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Вернидуб: Мы никого не боимся. Задача Кривбасса - выйти в групповой этап Лиги Европы

Лига Европы

Специалист обозначил цель команды

Вернидуб: Мы никого не боимся. Задача Кривбасса - выйти в групповой этап Лиги Европы

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы, по результатам которой его подопечные сыграют против чешской "Виктории".

- Юрий Николаевич, ваши первые эмоции после жеребьевки?

– На этой стадии мы "несеяны", поэтому знали, что будет сильный соперник. "Кривбассу" досталась "Виктория", с которой мы играли зимой на испанском собрании. Тогда был неплохой матч, но мы проиграли – 0:3. "Виктория" – мощный соперник. Сборы есть сборы, а сейчас будет совсем другое.

Мы уважаем каждого оппонента. Не важно кто это: "Виктория", "Аякс" или "Брага". Но мы никого не боимся. У нас есть своя задача: мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы, и сделаем все от себя зависящее, чтобы сделать это. Но сначала мы должны хорошо подготовиться к ближайшей игре: в УПЛ против "Черноморца". А уже потом подумаем о "Виктории".

– Есть ли разница, где лучше начинать: дома или на выезде?

– Считаю, что нет разницы. Все равно нужно провести два матча. Тем более, что первую игру мы сыграем за границей.

- Нас ожидает настоящая битва?

– Мы хорошо знаем соперника. Имеет в составе мощных габаритных игроков. Уже знаем, чего стоит этот оппонент, ведь встречались в спарринге. В прошлом сезоне "Виктория" добралась до четвертьфинала Лиги Конференций. Но это уже было, а вот что будет сейчас – время покажет. Будем готовиться. Победит тот, кто будет лучше в подготовке, скорости, тактических действиях.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Третий квалификационный раунд Виктория (Пльзень)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 09:14
Гороскоп Кривбасса отчетливо подтверждает слова Вернидуба
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 09:14
Гороскоп Кривбасса отчетливо подтверждает слова Вернидуба
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