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Назван город, в котором Кривбасс сыграет первый домашний матч в еврокубках
Выбор между Польшей и Словакией сделан
фото из свободных источников
"Кривбасс" проведёт домашний поединок против чешской "Виктории" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы в Словакии. Об этом проинформировал журналист Петр Слонка.
"По моей информации, "Кривбасс" проведет матч против "Виктории" в Кошице. Об этом стадионе сообщили в "Виктории", – говорится в сообщении Слонки в Telegram.
Ранее появлялась информация, что криворожцы также рассматривали вариант с выступлениями в польском Плоцке.
Напомним, первую игру в противостоянии "Кривбасс" сыграет номинально дома, состоится она 8 августа. 15 августа подопечные Вернидуба отправятся на ответный матч в чешский Плзень.
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