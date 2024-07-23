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Назван город, в котором Кривбасс сыграет первый домашний матч в еврокубках

Лига Европы

Выбор между Польшей и Словакией сделан

Назван город, в котором Кривбасс сыграет первый домашний матч в еврокубках

фото из свободных источников

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"Кривбасс" проведёт домашний поединок против чешской "Виктории" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы в Словакии. Об этом проинформировал журналист Петр Слонка.

"По моей информации, "Кривбасс" проведет матч против "Виктории" в Кошице. Об этом стадионе сообщили в "Виктории", – говорится в сообщении Слонки в Telegram.

Ранее появлялась информация, что криворожцы также рассматривали вариант с выступлениями в польском Плоцке.

Напомним, первую игру в противостоянии "Кривбасс" сыграет номинально дома, состоится она 8 августа. 15 августа подопечные Вернидуба отправятся на ответный матч в чешский Плзень.

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Источник: Кривбасс сменит локации домашних матчей в еврокубках
Словакия Стадион Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Виктория (Пльзень)
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Источник:
BuckarooBanzai
Опубликовал: Александр Бураков
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