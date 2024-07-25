ЛЕ. Польша наконец-то тормозит в Таблице коэффициентов (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Первые матчи стадии состоялись в четверг, 25-го июля, 2024-го года.

"Висла" (Польша) - "Рапид" (Вена, Австрия) 1:2

Голы: Гофманн 79 - Янссон 37, Зайдль 53

Удаление: Болл 45+6 ("Рапид", прямая красная)

Польша очень сильно начала этот еврокубковый сезон, но сейчас немного притормозила. Проиграл "Шленск", проиграла сейчас "Висла". И это при том, что второй мяч "Рапид" оформил уже в меньшинстве.

Класс австрийской команды выше. Ждем, что через неделю венцы подтвердят свое преимущество.

"Ружомберок" (Словакия) - "Трабзонспор" (Турция) 0:2

Голы: Трезеге 39, Канак 90+1

Для "Ружомберока" успех уже то, что команда прошла первый квалификационный раунд Лиги Европы. Выше головы не прыгнешь. Надо готовиться к квалификации Лиги конференций и там стараться зацепиться за основной этап. А вот "Трабзонспор" - это вполне себе команда уровня Лиги Европы.

"Мольде" (Норвегия) 20:00 "Силькеборг" (Дания)

Голы:

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Эльфсборг" (Швеция)

Голы:

"Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Ботев" (Болгария)

Голы:

"Корвинул" (Румыния) 21:00 "Риека" (Хорватия)

Голы:

"Аякс" (Нидерланды) 21:30 "Войводина" (Сербия)

Голы:

"Килмарнок" (Шотландия) 21:30 "Серкль Брюгге" (Бельгия)

Голы:

"Брага" (Португалия) 22:30 "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль)

Голы: