ЛЕ. Неудачник одной из пар может сыграть с Полесьем, в игре – представители сразу трех конкурентов Украины

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи запланированы на первое августа.

Немалое внимание было бы приковано к противостоянию "Шерифа" и "Эльфсборга", неудачник которого в третьем квалификационном раунде Лиги конференций может сыграть с "Полесьем". Проблема в том, что само "Полесье" близко к вылету во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Об этом подробнее – в анонсе матчей того турнира, здесь же следим за результатами хорватов, сербов и поляков. Выгодно, чтобы представители этих стран, которые являются конкурентами Украины в Таблице коэффициентов, проигрывали.

(выгодны победы команд, которые выделеные жирным)

Лига Европы. 01.08.2024

"Войводина" (Сербия) 21:00 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 0:1);

"Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 0:1); "Риека" (Хорватия) 21:00 "Корвинул" (Румыния) (первый матч – 0:0);

"Корвинул" (Румыния) (первый матч – 0:0); "Рапид" (Вена, Австрия) 21:30 "Висла" (Польша) (первый матч – 2:1).

Сразу четыре игровых пары интересны нам в контексте потенциальных соперников тех или иных команд, выступления которых важны для Украины в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов. Учитываем также борьбу "Шахтера" в рейтинге клубов, которая может дать профит в виде прямого места в лиговом этапе следующего турнира.

"Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) в Лиге Европы и потенциальный соперник "Полесья" (Украина) в Лиге конференций;

"Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) в Лиге Европы и потенциальный соперник "Полесья" (Украина) в Лиге конференций; "Силькеборг" (Дания) 20:15 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Гента" (Бельгия) (при определенных обстоятельствах – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в лиговом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов);

"Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Гента" (Бельгия) (при определенных обстоятельствах – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в лиговом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов); "Трабзонспор" (Турция) 20:30 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша);

"Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша); "Ботев" (Болгария) 21:00 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия).

Остальные матчи