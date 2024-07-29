Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Неудачник одной из пар может сыграть с Полесьем, в игре – представители сразу трех конкурентов Украины
Анонс ответных матчей второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи запланированы на первое августа.
Немалое внимание было бы приковано к противостоянию "Шерифа" и "Эльфсборга", неудачник которого в третьем квалификационном раунде Лиги конференций может сыграть с "Полесьем". Проблема в том, что само "Полесье" близко к вылету во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Об этом подробнее – в анонсе матчей того турнира, здесь же следим за результатами хорватов, сербов и поляков. Выгодно, чтобы представители этих стран, которые являются конкурентами Украины в Таблице коэффициентов, проигрывали.
(выгодны победы команд, которые выделеные жирным)
- "Войводина" (Сербия) 21:00 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 0:1);
- "Риека" (Хорватия) 21:00 "Корвинул" (Румыния) (первый матч – 0:0);
- "Рапид" (Вена, Австрия) 21:30 "Висла" (Польша) (первый матч – 2:1).
Сразу четыре игровых пары интересны нам в контексте потенциальных соперников тех или иных команд, выступления которых важны для Украины в борьбе за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов. Учитываем также борьбу "Шахтера" в рейтинге клубов, которая может дать профит в виде прямого места в лиговом этапе следующего турнира.
- "Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) в Лиге Европы и потенциальный соперник "Полесья" (Украина) в Лиге конференций;
- "Силькеборг" (Дания) 20:15 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Гента" (Бельгия) (при определенных обстоятельствах – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в лиговом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов);
- "Трабзонспор" (Турция) 20:30 "Ружомберок" (Словакия) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша);
- "Ботев" (Болгария) 21:00 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия).
Остальные матчи
- "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 20:30 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:2) ("Брага" – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Килмарнок" (Шотландия) (первый матч – 1:1).
Популярное сейчас
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля
- ЛЕ. Польша наконец-то тормозит в Таблице коэффициентов, Шериф Гуры снова проиграл, Аякс дожал нашего конкурента
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО