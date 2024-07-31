  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вице-президент Кривбасса: Виктория – соперник, которого мы меньше всего хотели, но жребий есть жребий
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Кривбасса: Виктория – соперник, которого мы меньше всего хотели, но жребий есть жребий

Лига Европы
Обновлено

Функционер прокомментировал результаты жеребьевки квалификации

Вице-президент Кривбасса: Виктория – соперник, которого мы меньше всего хотели, но жребий есть жребий

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Артём Гагарин признался, что в отборе придется играть против сильного соперника.

"Я лично присутствовал на жеребьевке в штаб-квартире УЕФА. Вероятно, "Виктория" – соперник, которого мы меньше всего хотели. Сильный оппонент, с которым мы уже встречались на зимних сборах. "Кривбасс" проиграл, но, надеюсь, этот опыт пригодится уже в официальных поединках".

Читайте такжеКривбасс объявил, на каком стадионе будет играть в квалификации Лиги Европы

"Но жаловаться не будем, жребий есть жребий. Если мы хотим играть в европейских турнирах, то должны быть готовы к сильным соперникам. Мы сделаем на поле все, а от болельщиков ждем поддержки”, – заявил вице-президент.

Первый матч команды проведут 8 августа.

По теме
yellow-arrow
Делегация Кривбасса посетила стадион в Кошице перед еврокубками
yellow-arrow
ЛЕ. Неудачник одной из пар может сыграть с Полесьем, в игре – представители сразу трех конкурентов Украины
yellow-arrow
ЛЕ. Польша наконец-то тормозит в Таблице коэффициентов, Шериф Гуры снова проиграл, Аякс дожал нашего конкурента
Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) Артем Гагарин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
31.07.2024 в 09:44
Готовьтесь к ЛК, ребяты, Викторию не пройти.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
31.07.2024 в 09:44
Готовьтесь к ЛК, ребяты, Викторию не пройти.
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
31.07.2024 в 08:51
Згоден. Найменше хотіли чехів. Аякс і Брага - це так... На одній нозі пройти можна.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости