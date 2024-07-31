Вице-президент Кривбасса: Виктория – соперник, которого мы меньше всего хотели, но жребий есть жребий

Артём Гагарин признался, что в отборе придется играть против сильного соперника.

"Я лично присутствовал на жеребьевке в штаб-квартире УЕФА. Вероятно, "Виктория" – соперник, которого мы меньше всего хотели. Сильный оппонент, с которым мы уже встречались на зимних сборах. "Кривбасс" проиграл, но, надеюсь, этот опыт пригодится уже в официальных поединках".

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"Но жаловаться не будем, жребий есть жребий. Если мы хотим играть в европейских турнирах, то должны быть готовы к сильным соперникам. Мы сделаем на поле все, а от болельщиков ждем поддержки”, – заявил вице-президент.

Первый матч команды проведут 8 августа.