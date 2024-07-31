Гагарин: 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать Кривбасс

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал решение клуба проводить матчи квалификации еврокубков в Кошице.

"Сейчас в нашей стране происходит война из-за неадекватного соседа. Из-за этого мы не можем принимать матчи еврокубов в родной Украине, родном Кривом Роге. Поэтому все украинские клубы вынуждены искать место, где проводить свои домашние встречи, и куда приезжать нашим болельщикам. У нас вариант с Кошице был первоочередным. Во-первых, это удобная логистика для нас - недалеко от Украины. К тому же, знаем, что здесь сейчас находится много украинцев. И, самое главное, что Кривой Рог и Кошице - города-побратимы. Побратимы именно за счет спорта. То есть все сложилось для того, чтобы мы имели возможность сыграть здесь.

На тот момент, когда мы хотели зарегистрировать стадион, как домашний для "Кривбасса", он был занят "Днепром-1". Сейчас днепряне снялись со всех соревнований, и у нас появилась такая возможность. Хотя, скажу честно, мы уже договорились с другим стадионом. Но решили все изменить ради того, чтобы играть именно в Кошице. Этот стадион - современный, удобный, классно выглядит. Наконец достроен, имеет трибуны с четырех сторон. Надеюсь, когда сюда придут как украинские, так и местные болельщики, то мы себя будем здесь чувствовать не хуже, чем в Кривом Роге".

Мы разговаривали и консультировались с "Днепром-1". Все, что мы услышали - очень крутой стадион, очень крутая организация, очень крутые люди! Поддержка у "Днепра-1" также была на уровне. Поэтому, очень надеюсь, что на матчи "Кривбасса" также придут люди. 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать "Кривбасс" Кривой Рог, поддержать Украину. Ведь мы играем ради Украины, ради тех ребят девушек, которые сейчас защищают нашу страну, и тех, которые отдали свои жизни за страну", - сказал Гагарин.