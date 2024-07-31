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Гагарин: 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать Кривбасс

Лига Европы

Вице-президент криворожского клуба - о стадионе в Кошице

Гагарин: 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал решение клуба проводить матчи квалификации еврокубков в Кошице.

"Сейчас в нашей стране происходит война из-за неадекватного соседа. Из-за этого мы не можем принимать матчи еврокубов в родной Украине, родном Кривом Роге. Поэтому все украинские клубы вынуждены искать место, где проводить свои домашние встречи, и куда приезжать нашим болельщикам. У нас вариант с Кошице был первоочередным. Во-первых, это удобная логистика для нас - недалеко от Украины. К тому же, знаем, что здесь сейчас находится много украинцев. И, самое главное, что Кривой Рог и Кошице - города-побратимы. Побратимы именно за счет спорта. То есть все сложилось для того, чтобы мы имели возможность сыграть здесь.

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На тот момент, когда мы хотели зарегистрировать стадион, как домашний для "Кривбасса", он был занят "Днепром-1". Сейчас днепряне снялись со всех соревнований, и у нас появилась такая возможность. Хотя, скажу честно, мы уже договорились с другим стадионом. Но решили все изменить ради того, чтобы играть именно в Кошице. Этот стадион - современный, удобный, классно выглядит. Наконец достроен, имеет трибуны с четырех сторон. Надеюсь, когда сюда придут как украинские, так и местные болельщики, то мы себя будем здесь чувствовать не хуже, чем в Кривом Роге".

Мы разговаривали и консультировались с "Днепром-1". Все, что мы услышали - очень крутой стадион, очень крутая организация, очень крутые люди! Поддержка у "Днепра-1" также была на уровне. Поэтому, очень надеюсь, что на матчи "Кривбасса" также придут люди. 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать "Кривбасс" Кривой Рог, поддержать Украину. Ведь мы играем ради Украины, ради тех ребят девушек, которые сейчас защищают нашу страну, и тех, которые отдали свои жизни за страну", - сказал Гагарин.

Напомним, 8 августа "Кривбасс" проведет номинально домашний матч квалификации Лиги Европы против "Виктории" Пльзень.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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