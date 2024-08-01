ЛЕ. Шериф Гуры таки вылетает, но не на Полесье, Аякс прибил наших конкурентов, поляки получили шесть

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи прошли первого августа.

01.08.2024

"Эльфсборг" (Швеция) - "Шериф" (Молдова) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Абдуллай 1, Байду 73

В этой паре определялся потенциальный соперник "Полесья", но теперь это уже неважно – житомиряне вылетели. А из Лиги Европы вылетел "Шериф" Юрия Гуры - к этому все шло. Это могло случиться даже раньше, в противостоянии с "Зирой". Но случилось теперь. У украинского тренера очень много работы впереди.

"Силькеборг" (Дания) - "Мольде" (Норвегия) 3:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Адамсет (пен.) 3, Адамсет 57, Бакиз 88 - Бревик 22, Кааса 81

Удаление: Оразов 78 ("Силькеборг", прямая красная)

Матч сугубо для болельщиков - пять забитых мячей. А вот тренеры обеих команд получили немало пищи для анализа, особенно, относительно игры в защите. "Мольде" надо ее улучшать для дальнейшего продвижения по сетке Лиги Европы, а "Силькеборгу" – по сетке Лиги конференций.

"Трабзонспор" (Турция) - "Ружомберок" (Словакия) 1:0 (первый матч – 2:0)

Гол: Дрегуш 65

Словацкий клуб, который не является постоянным участником еврокубков, очень достойно проявил себя в этой Лиге Европы. Есть ощущение, что "Ружомберок" еще наделает шума в Лиге конференций, куда опустился.

"Маккабы" (Петах-Тиква, Израиль) - "Брага" (Португалия) 0:5 (первый матч – 0:2)

Голы: Марин 29, Фернандес 41, Залазар 45+4, Галабов (автогол) 62, Эль Уаззани 90+1

Здесь без лишних вопросов. "Брага" имела преимущество в первом матче, но забила только дважды. Сейчас же залетало гораздо лучше, закономерный разгром.

"Ботев" (Болгария) - "Панатинаикос" (Греция) 0:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Еремеефф 6, Уджа (автогол) 34, Джуричич 45+2, Еремеефф 50

"Ботев" проиграл первый матч, но дал бой "Панатинаикосу". А вот в домашней игре борьбы не получилось – болгары посыпались и пропустили от греков четыре гола. Все закономерно. У "Панатинаикоса" больше денег, лучший состав, больше возможностей и так далее. Поэтому им – Лига Европы, а "Ботеву" – турнир рангом ниже.

За "Панатинаикос" сыград экс-игрок "Шахтера" Тете. Вербич просидел матч в запасе.

"Войводина" (Сербия) - "Аякс" (Нидерланди) 1:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Николич 59 - Шутало 53, Хато 85, Траоре 90+2

Закономерный результат, хотя в двух матчах "Аяксу" в целом пришлось "повозиться". Главное, что сербы дважды проиграли – это важно для нас в борьбе с этой страной в Таблице коэффициентов. Далее будем болеть за то, чтобы "Раднички" вылетели и из Лиги конференций.

"Риека" (Хорватия) - "Корвинул" (Румыния) 1:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Петрович 12

"Корвинул" был близок к успеху, но не достиг его. В конце концов, спасибо и за ничью в первом матче – немного "оттяпали" очков от нашего конкурента в Таблице коэффициентов.

"Риека" в следующем раунде сыграет с "Эльфсборгом".

"Серкль Брюгге" (Бельгия) - "Килмарнок" (Шотландия) 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Сомерс 21

Трудовая победа бельгийского представителя. Несколько повезло с жеребьевкой, но этим еще нужно было воспользоваться. "Серкль Брюгге" воспользовался.

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Висла" (Польша) 6:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Бургшталлер 6, Бельо 24, Бургшталлер 30, Бургшталлер 35, Ро Яо 45, Ланг 79 - Родадо 80

Ох и получили поляки... Но ведь "Висла", надо понимать, представляет второй польский дивизион - она все равно помогает своей стране в Таблице коэффициентов. И даже после 1:6 еще не конец еврокубков - просто переход в Лигу конференций. Там будет легче, хотя нам лучше, чтобы "Висла" очков в Таблицу коэффициентов больше не набирала.