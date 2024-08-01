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ЛЕ. Шериф Гуры таки вылетает, но не на Полесье, Аякс прибил наших конкурентов, поляки получили шесть

Лига Европы

Ответные матчи второго квалификационного раунда

ЛЕ. Шериф Гуры таки вылетает, но не на Полесье, Аякс прибил наших конкурентов, поляки получили шесть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи прошли первого августа.

01.08.2024

"Эльфсборг" (Швеция) - "Шериф" (Молдова) 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Абдуллай 1, Байду 73

В этой паре определялся потенциальный соперник "Полесья", но теперь это уже неважно – житомиряне вылетели. А из Лиги Европы вылетел "Шериф" Юрия Гуры - к этому все шло. Это могло случиться даже раньше, в противостоянии с "Зирой". Но случилось теперь. У украинского тренера очень много работы впереди.

"Силькеборг" (Дания) - "Мольде" (Норвегия) 3:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Адамсет (пен.) 3, Адамсет 57, Бакиз 88 - Бревик 22, Кааса 81

Удаление: Оразов 78 ("Силькеборг", прямая красная)

Матч сугубо для болельщиков - пять забитых мячей. А вот тренеры обеих команд получили немало пищи для анализа, особенно, относительно игры в защите. "Мольде" надо ее улучшать для дальнейшего продвижения по сетке Лиги Европы, а "Силькеборгу" – по сетке Лиги конференций.

"Трабзонспор" (Турция) - "Ружомберок" (Словакия) 1:0 (первый матч – 2:0)
Гол: Дрегуш 65

Словацкий клуб, который не является постоянным участником еврокубков, очень достойно проявил себя в этой Лиге Европы. Есть ощущение, что "Ружомберок" еще наделает шума в Лиге конференций, куда опустился.

"Маккабы" (Петах-Тиква, Израиль) - "Брага" (Португалия) 0:5 (первый матч – 0:2)
Голы: Марин 29, Фернандес 41, Залазар 45+4, Галабов (автогол) 62, Эль Уаззани 90+1

Здесь без лишних вопросов. "Брага" имела преимущество в первом матче, но забила только дважды. Сейчас же залетало гораздо лучше, закономерный разгром.

"Ботев" (Болгария) - "Панатинаикос" (Греция) 0:4 (первый матч – 1:2)
Голы: Еремеефф 6, Уджа (автогол) 34, Джуричич 45+2, Еремеефф 50

"Ботев" проиграл первый матч, но дал бой "Панатинаикосу". А вот в домашней игре борьбы не получилось – болгары посыпались и пропустили от греков четыре гола. Все закономерно. У "Панатинаикоса" больше денег, лучший состав, больше возможностей и так далее. Поэтому им – Лига Европы, а "Ботеву" – турнир рангом ниже.

За "Панатинаикос" сыград экс-игрок "Шахтера" Тете. Вербич просидел матч в запасе.

"Войводина" (Сербия) - "Аякс" (Нидерланди) 1:3 (первый матч – 0:1)
Голы: Николич 59 - Шутало 53, Хато 85, Траоре 90+2

Закономерный результат, хотя в двух матчах "Аяксу" в целом пришлось "повозиться". Главное, что сербы дважды проиграли – это важно для нас в борьбе с этой страной в Таблице коэффициентов. Далее будем болеть за то, чтобы "Раднички" вылетели и из Лиги конференций.

"Риека" (Хорватия) - "Корвинул" (Румыния) 1:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Петрович 12

"Корвинул" был близок к успеху, но не достиг его. В конце концов, спасибо и за ничью в первом матче – немного "оттяпали" очков от нашего конкурента в Таблице коэффициентов.

"Риека" в следующем раунде сыграет с "Эльфсборгом".

"Серкль Брюгге" (Бельгия) - "Килмарнок" (Шотландия) 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Сомерс 21

Трудовая победа бельгийского представителя. Несколько повезло с жеребьевкой, но этим еще нужно было воспользоваться. "Серкль Брюгге" воспользовался.

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Висла" (Польша) 6:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Бургшталлер 6, Бельо 24, Бургшталлер 30, Бургшталлер 35, Ро Яо 45, Ланг 79 - Родадо 80

Ох и получили поляки... Но ведь "Висла", надо понимать, представляет второй польский дивизион - она все равно помогает своей стране в Таблице коэффициентов. И даже после 1:6 еще не конец еврокубков - просто переход в Лигу конференций. Там будет легче, хотя нам лучше, чтобы "Висла" очков в Таблицу коэффициентов больше не набирала.

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