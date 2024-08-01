Кривбасс организует поездку болельщиков из Украины на еврокубковый матч с Викторией

" Кривбасс " организует поездку болельщиков из Кривого Рога в Словакию на поединок в квалификации Лиги Европы против "Виктории" Пльзень.

Клуб принимает заявки от болельщиков, имеющих право на выезд из Украины.

Более подробную информацию можно узнать на сайте "Кривбасса".

Напомним, что первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы 2024\2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень состоится 8 августа в городе Кошице (Словакия).