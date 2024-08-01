Лига Европы
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Кривбасс организует поездку болельщиков из Украины на еврокубковый матч с Викторией
Заявки принимаются от болельщиков, имеющих право на выезд из Украины
fckryvbas.com
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Клуб принимает заявки от болельщиков, имеющих право на выезд из Украины.
Более подробную информацию можно узнать на сайте "Кривбасса".
Напомним, что первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы 2024\2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень состоится 8 августа в городе Кошице (Словакия).
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Вarcelinius
01.08.2024 в 20:57
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