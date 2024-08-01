  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кривбасс организует поездку болельщиков из Украины на еврокубковый матч с Викторией
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс организует поездку болельщиков из Украины на еврокубковый матч с Викторией

Лига Европы
Обновлено

Заявки принимаются от болельщиков, имеющих право на выезд из Украины

Кривбасс организует поездку болельщиков из Украины на еврокубковый матч с Викторией

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" организует поездку болельщиков из Кривого Рога в Словакию на поединок в квалификации Лиги Европы против "Виктории" Пльзень.

Клуб принимает заявки от болельщиков, имеющих право на выезд из Украины.

Более подробную информацию можно узнать на сайте "Кривбасса".

Напомним, что первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы 2024\2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень состоится 8 августа в городе Кошице (Словакия).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Новый кормилец греческих психологов? Роман Яремчук ищет покой в пирейской буре
yellow-arrow
Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне
yellow-arrow
Гагарин: 12500 мест - всем хватит для того, чтобы прийти и поддержать Кривбасс
Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
01.08.2024 в 20:57
Дети нуворишей?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
01.08.2024 в 20:57
Дети нуворишей?
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2024 в 20:54
Програють як і Полісся
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости