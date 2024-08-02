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Далее - с Кривбассом. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Лига Европы

26 команд, 13 игровых пар

Далее - с Кривбассом. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Следовательно, определились все участники третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Всего их 26. Они разделены на тринадцать игровых противостояний. Семь противостояний – на Основном пути; шесть противостояний – на пути чемпионов.

На основном пути будет выступать и украинский "Кривбасс".

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Основной путь:

  • "Мольде" (Новрегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия);
  • "Панатинаикос" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды);
  • "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия);
  • "Брага" (Португалия) - "Серветт" (Швейцария);
  • "Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Кривбасс" (Украина) - "Виктория" (Чехия);
  • "Партизан" (Сербия) - "Лугано" (Швейцария).

Путь чемпионов:

  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия);
  • "Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Паневежис" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар).

Матчи запланированы на 8-е и 15-е августа.

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Лига Европы Третий квалификационный раунд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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