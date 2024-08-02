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Далее - с Кривбассом. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
26 команд, 13 игровых пар
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Следовательно, определились все участники третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Всего их 26. Они разделены на тринадцать игровых противостояний. Семь противостояний – на Основном пути; шесть противостояний – на пути чемпионов.
На основном пути будет выступать и украинский "Кривбасс".
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
- "Мольде" (Новрегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия);
- "Панатинаикос" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды);
- "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия);
- "Брага" (Португалия) - "Серветт" (Швейцария);
- "Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция);
- "Кривбасс" (Украина) - "Виктория" (Чехия);
- "Партизан" (Сербия) - "Лугано" (Швейцария).
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия);
- "Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Паневежис" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар).
Матчи запланированы на 8-е и 15-е августа.
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