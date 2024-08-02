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Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

Лига Европы
Обновлено

Посев в Лиге Европы - не посев в Лиге конференций

Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Кривбасс" сыграет с "Викторией" Плзень. Первый матч запланирован на восьмое августа.

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Перед тем состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. В обеих процедурах будет фигурировать игровая пара "Кривбасс" (Украина)/"Виктория" (Чехия).

В Лиге Европы эта пара будет в посеве (по рейтингу "Виктории"), в Лиге конференций – вне посева (по рейтингу "Кривбасса").

Потенциальные соперники победителя пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги Европы:

  • "Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) (победитель пары);
  • "Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина) (победитель пары);
  • "Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) (победитель пары);
  • "Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (победитель пары);
  • "УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия) (победитель пары);
  • "Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) (неудачник пары);
  • "Бешикташ" (Турция);
  • "Хартс" (Шотландия);
  • "Бачка Топола" (Сербия).

Потенциальные соперники неудачника пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги конференций:

  • "Челси" (Англия);
  • "Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
  • "Фиорентина" (Италия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);
  • "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);
  • "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);
  • "Хайденхайм" (Германия);
  • "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);
  • "Ланс" (Франция);
  • "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);
  • "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);
  • "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);
  • "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);
  • "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);
  • "Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).

Жеребьевка состоится 5-го августа.

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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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