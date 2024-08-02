Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Кривбасс" сыграет с "Викторией" Плзень. Первый матч запланирован на восьмое августа.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Перед тем состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. В обеих процедурах будет фигурировать игровая пара "Кривбасс" (Украина)/"Виктория" (Чехия).

В Лиге Европы эта пара будет в посеве (по рейтингу "Виктории"), в Лиге конференций – вне посева (по рейтингу "Кривбасса").

Потенциальные соперники победителя пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги Европы:

"Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) (победитель пары);

"Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина) (победитель пары);

"Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) (победитель пары);

"Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (победитель пары);

"УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия) (победитель пары);

"Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) (неудачник пары);

"Бешикташ" (Турция);

"Хартс" (Шотландия);

"Бачка Топола" (Сербия).



Потенциальные соперники неудачника пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги конференций:

"Челси" (Англия);

"Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);

"Фиорентина" (Италия);

"Бетис" (Испания);

"Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);

"Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);

"Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);

"Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);

"Хайденхайм" (Германия);

"Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);

"Ланс" (Франция);

"Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);

"Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);

"Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);

"Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);

"Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);

"Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).

Жеребьевка состоится 5-го августа.