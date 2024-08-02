Лига Европы
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Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
Посев в Лиге Европы - не посев в Лиге конференций
Фото: fckryvbas.com
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Кривбасс" сыграет с "Викторией" Плзень. Первый матч запланирован на восьмое августа.
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Перед тем состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. В обеих процедурах будет фигурировать игровая пара "Кривбасс" (Украина)/"Виктория" (Чехия).
В Лиге Европы эта пара будет в посеве (по рейтингу "Виктории"), в Лиге конференций – вне посева (по рейтингу "Кривбасса").
Потенциальные соперники победителя пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги Европы:
- "Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) (победитель пары);
- "Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина) (победитель пары);
- "Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) (победитель пары);
- "Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (победитель пары);
- "УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия) (победитель пары);
- "Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) (неудачник пары);
- "Бешикташ" (Турция);
- "Хартс" (Шотландия);
- "Бачка Топола" (Сербия).
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Потенциальные соперники неудачника пары "Кривбасс"/Виктория" в раунде плей-офф Лиги конференций:
- "Челси" (Англия);
- "Гент" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) (победитель пары);
- "Фиорентина" (Италия);
- "Бетис" (Испания);
- "Башакшехир" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия) (победитель пары);
- "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния) (победитель пары);
- "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова) (победитель пары);
- "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша) (победитель пары);
- "Хайденхайм" (Германия);
- "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция) (победитель пары);
- "Ланс" (Франция);
- "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия) (победитель пары);
- "Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) (неудачник пары);
- "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия) (победитель пары);
- "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) (победитель пары);
- "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция) (победитель пары);
- "Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) (неудачник пары).
Жеребьевка состоится 5-го августа.
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Источник:https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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