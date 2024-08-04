Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория

В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги Европы 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Виктория" (Плзень, Чехия).

Эта пара будет в посеве во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:

"Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) (победитель пары);

"Риека" (Хорватия) - "Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина) (победитель пары);

"Целье" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) (победитель пары);

"Петрокуб" (Молдова) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (победитель пары);

"УЭ Санта Колома" - РФШ (Латвия) (победитель пары);

"Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия) (неудачник пары);

"Бешикташ" (Турция);

"Хартс" (Шотландия);

"Бачка Топола" (Сербия).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 5-го августа в 14:00.

Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.