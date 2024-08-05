Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потенциальный соперник для Кривбасса. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-офф квалификации ЛЕ
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 05.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: eurosport / Автор: неизвестен
У понеділок, п'ятого серпня, у Ньйоні відбудеться жеребкування останнього етапу кваліфікації Ліги Європи 2024/25 – раунду плей-оф. Серед іншого, потенційного суперника дізнається переможець пари "Кривбас" (Кривий Ріг, Україна) - "Вікторія" (Плзень, Чехія).
Читайте такжеЖеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория
Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы – по ссылке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало процедуры – в 14:00.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. 14:00
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Второе золото и еще две бронзы. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Ярослава Магучих завоевала второе золото для Украины на Олимпиаде-2024. У Ирины Геращенко - бронза
- Финал прыжков в высоту. Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Пушич: Тот результат и уровень игры, что сегодня продемонстрировали мои игроки - фантастические
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн