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Потенциальный соперник для Кривбасса. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-офф квалификации ЛЕ

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 05.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Потенциальный соперник для Кривбасса. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-офф квалификации ЛЕ

Фото: eurosport / Автор: неизвестен

Новина українською

У понеділок, п'ятого серпня, у Ньйоні відбудеться жеребкування останнього етапу кваліфікації Ліги Європи 2024/25 – раунду плей-оф. Серед іншого, потенційного суперника дізнається переможець пари "Кривбас" (Кривий Ріг, Україна) - "Вікторія" (Плзень, Чехія).

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Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы – по ссылке.

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Начало процедуры – в 14:00.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. 14:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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