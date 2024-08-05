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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Партизан может сыграть с Бешикташем, Брага - с Трабзонспором
12 пар
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В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25.
По её итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие в последнем отборочном этапе плей-офф:
???? Europa League Play-offs are set! pic.twitter.com/XlCQ6P4JiG— Football Rankings (@FootRankings) August 5, 2024
Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа 2024 года.
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Опубликовал: Александр Бураков
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