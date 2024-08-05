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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Партизан может сыграть с Бешикташем, Брага - с Трабзонспором

Лига Европы
Обновлено

12 пар

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Партизан может сыграть с Бешикташем, Брага - с Трабзонспором

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В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25.

По её итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие в последнем отборочном этапе плей-офф:

Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа 2024 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
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