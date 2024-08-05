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Судьи из Австрии. Стало известно, кто обслужит матч Кривбасс - Виктория

Лига Европы

Игра состоится 8 августа в Кошице

Судьи из Австрии. Стало известно, кто обслужит матч Кривбасс - Виктория

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил бригаду арбитров на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень.

Главный судья поединка - Себастьян Гисхамер из Австрии. На линиях ему будут помогать Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый рефери - Кристофер Ягер.

Обязанности видеоассистента системы VAR будет выполнять Мануэль Шюттенгрубер, его помощник Сара Телек (оба австрийцы тоже).

Матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится в четверг, 8 августа в словацком Кошице. Старт поединка - в 21:00.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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