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Судьи из Австрии. Стало известно, кто обслужит матч Кривбасс - Виктория
Игра состоится 8 августа в Кошице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил бригаду арбитров на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень.
Главный судья поединка - Себастьян Гисхамер из Австрии. На линиях ему будут помогать Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый рефери - Кристофер Ягер.
Обязанности видеоассистента системы VAR будет выполнять Мануэль Шюттенгрубер, его помощник Сара Телек (оба австрийцы тоже).
Матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится в четверг, 8 августа в словацком Кошице. Старт поединка - в 21:00.
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