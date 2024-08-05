Судьи из Австрии. Стало известно, кто обслужит матч Кривбасс - Виктория

УЕФА назначил бригаду арбитров на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень.

Главный судья поединка - Себастьян Гисхамер из Австрии. На линиях ему будут помогать Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый рефери - Кристофер Ягер.

Обязанности видеоассистента системы VAR будет выполнять Мануэль Шюттенгрубер, его помощник Сара Телек (оба австрийцы тоже).

Матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится в четверг, 8 августа в словацком Кошице. Старт поединка - в 21:00.