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Сократилось число потенциальных соперников Кривбасса перед жеребьевкой квалификации ЛЕ и ЛК
Жеребьевка сегодня
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 5 августа состоится жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25.
Перед основной процедурой УЕФА традиционно разбил широкий список участников на мини-группы. Количество потенциальных соперников для победителя и неудачника пары "Кривбасса"/"Виктория" сократилось до четырех позиций.
Пара "Виктория"/"Кривбасс" при жеребьевке Q4 Лиги Европы в посеве. Потенциальные соперники для победителя пары:
- "Рапид"/Трабзонспор" (победитель пары);
- "Риека"/"Ельфсборг" (победитель пары);
- "КІ Клаксвик"/"Борац" (победитель пары);
- "Хартс".
Пара "Виктория"/"Кривбасс" при жеребьевке Q4 Лиги конференций будет вне посева. Потенциальные соперники для неудачливой пары:
- "Гент"/"Силькеборг" (победитель пары);
- "Маккаби" Петах-Тиква/ЧФР (победитель пары);
- "Ноах"/АЕК Афины (победитель пары);
- "Бетис".
Процедура жеребьевки Лиги Европы начнется в 14:00, Лиги конференций - в 15:00.
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