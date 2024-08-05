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Сократилось число потенциальных соперников Кривбасса перед жеребьевкой квалификации ЛЕ и ЛК

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Сократилось число потенциальных соперников Кривбасса перед жеребьевкой квалификации ЛЕ и ЛК

Фото: ФК Кривбас

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Сегодня, 5 августа состоится жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25.

Перед основной процедурой УЕФА традиционно разбил широкий список участников на мини-группы. Количество потенциальных соперников для победителя и неудачника пары "Кривбасса"/"Виктория" сократилось до четырех позиций.

Пара "Виктория"/"Кривбасс" при жеребьевке Q4 Лиги Европы в посеве. Потенциальные соперники для победителя пары:

  • "Рапид"/Трабзонспор" (победитель пары);
  • "Риека"/"Ельфсборг" (победитель пары);
  • "КІ Клаксвик"/"Борац" (победитель пары);
  • "Хартс".

Пара "Виктория"/"Кривбасс" при жеребьевке Q4 Лиги конференций будет вне посева. Потенциальные соперники для неудачливой пары:

  • "Гент"/"Силькеборг" (победитель пары);
  • "Маккаби" Петах-Тиква/ЧФР (победитель пары);
  • "Ноах"/АЕК Афины (победитель пары);
  • "Бетис".

Процедура жеребьевки Лиги Европы начнется в 14:00, Лиги конференций - в 15:00.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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