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Кривбасс узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы
Перед этим криворожцам необходимо пройти "Викторию"
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы 2024/25.
Своего потенциального соперника узнал "Кривбасс" - это "Хартс" (Шотландия).
Но сначала криворожцам надо пройти "Викторию" Плзень (команды сыграют 8 и 15 августа).
Первые поединки плей-офф отбора Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.
Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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