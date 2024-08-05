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Кривбасс узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

Лига Европы

Перед этим криворожцам необходимо пройти "Викторию"

Кривбасс узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

Фото пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

Сегодня, 5 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы 2024/25.

Своего потенциального соперника узнал "Кривбасс" - это "Хартс" (Шотландия).

Но сначала криворожцам надо пройти "Викторию" Плзень (команды сыграют 8 и 15 августа).

Первые поединки плей-офф отбора Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.

Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" - "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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