ЛЕ. Сетка Кривбасса, швейцарцы и шведы для наших конкурентов, определение потенциальных соперников

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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"Кривбасс" узнал свою сетку на пути к основному этапу какого-то из еврокубков. Если криворожане вылетят в Лигу конференций, то за лиговый этап придется побороться с грозным "Бетисом". Если же команда Вернидуба останется в Лиге Европы, то после "Виктории" (Плзень) будет "Хартс". Кажется, что легче будет именно в более престижном турнире.

"Кривбассу" очень нужно игровое выступление с чехами - это нужно для перспектив Украины в Таблице коэффициентов.

(выгодны победы команд, выделенные жирным)

Лига Европы. 08.08.2024

"Кривбасс" (Украина) 21:00 "Виктория" (Чехия).

Также третий квалификационный раунд Лиги Европы насыщен матчами представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов.

Лига Европы. 08.08.2024

"Партизан" (Сербия) 21:00 "Лугано" (Швейцария) ;

; "Риека" (Хорватия) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция).

В некоторых игровых парах определяются соперники или потенциальные соперники тех команд, путь которых в том или ином плане пересекается с интересами Украины.

Лига Европы. 06.08.2024

"Паневежис" (Литва) 19:30 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – определяется соперник "Бачки-Тополы" (Сербия).

Лига Европы. 08.08.2024

"Мольде" (Норвегия) 20:00 "Серкль Брюгге" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша) и потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) ;

"Серкль Брюгге" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник и потенциальный соперник ; "Трабзонспор" (Турция) 20:00 "Рапид" (Австрия) – определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша) ;

"Рапид" (Австрия) – определяется потенциальный соперник ; "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Аякс" (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша );

"Аякс" (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник ); "Целье" (Словения) 21:15 "Шемрок Роверс" (Ирландия) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).

Остальные матчи

Лига Европы. 06.08.2024

"Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс).

Лига Европы. 08.08.2024