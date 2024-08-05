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ЛЕ. Сетка Кривбасса, швейцарцы и шведы для наших конкурентов, определение потенциальных соперников
Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
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"Кривбасс" узнал свою сетку на пути к основному этапу какого-то из еврокубков. Если криворожане вылетят в Лигу конференций, то за лиговый этап придется побороться с грозным "Бетисом". Если же команда Вернидуба останется в Лиге Европы, то после "Виктории" (Плзень) будет "Хартс". Кажется, что легче будет именно в более престижном турнире.
"Кривбассу" очень нужно игровое выступление с чехами - это нужно для перспектив Украины в Таблице коэффициентов.
(выгодны победы команд, выделенные жирным)
- "Кривбасс" (Украина) 21:00 "Виктория" (Чехия).
Также третий квалификационный раунд Лиги Европы насыщен матчами представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов.
- "Партизан" (Сербия) 21:00 "Лугано" (Швейцария);
- "Риека" (Хорватия) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция).
В некоторых игровых парах определяются соперники или потенциальные соперники тех команд, путь которых в том или ином плане пересекается с интересами Украины.
- "Паневежис" (Литва) 19:30 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – определяется соперник "Бачки-Тополы" (Сербия).
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Серкль Брюгге" (Бельгия) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша) и потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
- "Трабзонспор" (Турция) 20:00 "Рапид" (Австрия) – определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша);
- "Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Аякс" (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша);
- "Целье" (Словения) 21:15 "Шемрок Роверс" (Ирландия) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).
Остальные матчи
- "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс).
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) 20:00 "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "УЭ Санта Колома" (Андорра) 21:00 РФШ (Латвия);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- "Брага" (Португалия) 22:30 "Серветт" (Швейцария).
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