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Известно, кто в Украине будет транслировать первый матч ЛЕ Кривбасса против Виктории

Лига Европы

Матч состоится в четверг

Известно, кто в Украине будет транслировать первый матч ЛЕ Кривбасса против Виктории

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 8 августа "Кривбасс" начнется свой еврокубковый сезон. Команда Юрия Вернидуба проведет свой первый, условно домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Как сообщает пресс-служба криворожского клуба, это поединок в прямом эфире на Украину будет транслировать УПЛ ТВ.

Напомним, что поединок пройдет в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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