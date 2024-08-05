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Известно, кто в Украине будет транслировать первый матч ЛЕ Кривбасса против Виктории
Матч состоится в четверг
fckryvbas.com
В четверг, 8 августа "
Как сообщает пресс-служба криворожского клуба, это поединок в прямом эфире на Украину будет транслировать УПЛ ТВ.
Напомним, что поединок пройдет в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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