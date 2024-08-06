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ЛЕ. Паневежис Андрея Карвацкого сохранил для себя надежду (обновляется)
Первые матчи третьего квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
"Паневежис" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:2
Голы: Гуссиас 70 - Перец 3, Тургеман 10
Чемпион Литвы в начале этого матча оказался в очень трудном положении. Уже на десятой минуте "Паневежис" проигрывал 0:2. Казалось, что может быть разгром, но потом балтийская команда успокоила игру. Не просто успокоила, а немного сместила акценты в свою сторону, забив на 70-й минуте. По сути, этот гол сохранил для "Панавежиса" надежду на проход в следующий раунд.
Украинский легионер "Паневежиса" Андрей Карвацкий весь матч провел в резерве.
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