Кривбасс – Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

Наконец-то дождались матча на европейской арене криворожского "Кривбасса". Завтра подопечные Юрия Вернидуба сыграют свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

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Соперником украинцев станет опытный еврокубковый боец "Виктория". Напомним, что "Кривбасс" по итогам прошлого сезона УПЛ выиграл бронзовые медали. "Виктория Пльзень" также стала третьей командой в местном чемпионате, пропустив вперед две команды из Праги - "Спарту "и "Славию".

Матч "Кривбасс" - "Виктория Пльзень" состоится в четверг на одноименном стадионе в городе Кошице, Словакия. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).