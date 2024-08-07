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Кривбасс прибыл в Кошице, где сыграет первый матч ЛЕ с Викторией

Лига Европы

Игра состоится 8 августа

Кривбасс прибыл в Кошице, где сыграет первый матч ЛЕ с Викторией

Фото: ФК Кривбас

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6 августа "Кривбасс" прибыл в словацкий Кошице, где в четверг сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/2025 против чешской "Виктории" Пльзень.

На сегодняшний вечер у команды запланированы предматчевые медиаактивности. В 18:00 начнется пресс-конференция с участием главного тренера "красно-белых" Юрия Вернидуба и игрока команды. После этого, в 18:30 состоится тренировка криворожан.

Наставник и один из игроков "Виктории" пообщаются с журналистами в 19:30.

Обе пресс-конференции будут доступны на официальном YouTube-канале криворожского клуба. Время указано киевское.

Напомним, матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится 8 августа и начнется в 21:00 по Киеву.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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