Фесник - главный, Попа - на ВАР. Известны арбитры на ответный матч ЛЕ Кривбасса и Виктории

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/2025 "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень.

Вся судейская бригада представляет Румынию.

Главный судья поединка - Хорациу Фесник. На линиях ему будут помогать Валентин Аврам и Александру Черей. Четвертый рефери - Юлиан Кэлин.

Обязанности видеоассистента системы VAR будет выполнять Кэтэлин Попа, его помощник Саболч Ковач.

Напомним, что первый матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится в четверг, 8 августа в словацком Кошице. Старт поединка - в 21:00. Его будет судить австрийская бригада арбитров .

Ответный поединок состоится через неделю, 15 августа, и начнется в 20:00.