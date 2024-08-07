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Фесник - главный, Попа - на ВАР. Известны арбитры на ответный матч ЛЕ Кривбасса и Виктории
Вся бригада - из Румынии
фото из свободных источников
УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда
Вся судейская бригада представляет Румынию.
Главный судья поединка - Хорациу Фесник. На линиях ему будут помогать Валентин Аврам и Александру Черей. Четвертый рефери - Юлиан Кэлин.
Обязанности видеоассистента системы VAR будет выполнять Кэтэлин Попа, его помощник Саболч Ковач.
Напомним, что первый матч "Кривбасс" - "Виктория" состоится в четверг, 8 августа в словацком Кошице. Старт поединка - в 21:00.
Ответный поединок состоится через неделю, 15 августа, и начнется в 20:00.
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