Вернидуб: Виктория играет агрессивно и с тремя центрбеками - мы к этому готовы и учитываем

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб провел пресс-конференцию перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской "Виктории" Пльзень.

- Очень доволен тем, что "Кривбасс" смог уже через два года участия в УПЛ пробиться в еврокубки. Очень благодарен клубу, своим ребятам, что мы за столь короткий срок уже делаем первые шаги в Лиге Европы. Мы настроены. Понимаем, что соперник очень сильный. Они дошли в прошлом году до 1/4 финала Лиги Конференций. Но мы хотим добиваться своих целей, побеждать и двигаться дальше. Как это будет? Увидим завтра здесь в Кошице на этом прекрасном стадионе.

– Какие вы сделали выводы после контрольного матча против "Виктории" на зимних сборах и какого футбола ожидаете завтра?

– Это была товарищеская встреча, в которой не стоит обращать внимание на результат. Да, мы уступили 0:3. Но тогда в чешской команде были другие игроки. Ушел Хори, будет пропускать игру Каду. Завтра – Лига Европы, совсем другой уровень и настрой. "Виктория" играет агрессивно, мы к этому готовы. "Виктория" играет с тремя центральными защитниками, также это учитываем. У соперника есть три игрока, выступающих за сборную Чехии. Это хорошие футболисты, один из нападающий Шульц, забивший 18 голов в прошлом сезоне. Мы уважаем соперника, но ни в коем случае его не боимся.

- Все ли игроки "Кривбасса" готовы к матчу?

– Все готовы, кроме новичка Конате и Задераки. У них повреждения. Но 10-12 августа ждем их возвращения в общую группу. Если пройдем этот раунд, то на следующий сможем их дозаявить.

- Есть ли проблема в том, что "Кривбасс" играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?

– Третий год идет война с россиянами, нелегкое время для нашей страны. Но мы играем дома чемпионат Украины. Также не очень легко, ведь воздушные тревоги прерывают матчи. Но это уже наши проблемы, мы уже привыкли. Также я благодарен нашим легионерам, приезжающим защищать цвета "Кривбасса", несмотря на войну. Я благодарен также ФК "Кривбасс", что могу заниматься своим любимым делом, ведь вы знаете, что я тоже защищал Украину, был там, где очень "жарко". Мы знаем, за что мы играем и для кого. У нас у каждого много родственников и знакомых, которые сейчас на передовой. Потому знаем, ради кого будем играть завтра. Почему играем в Словакии? Здесь самый лучший логистический центр.