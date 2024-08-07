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Тренер Виктории Коубек: Вернидуб – настоящий мужчина и храбрый человек

Лига Европы
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Предматчевая пресс-конференция тренера чешской Виктории

Тренер Виктории Коубек: Вернидуб – настоящий мужчина и храбрый человек

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Виктории" Плзень Мирослав Коубек провел пресс-конференцию перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024\25 против "Кривбасса".

- Все ли игроки готовы к матчу?

– Да, у нас очень много травмированных футболистов. Но вопреки этому мы одержали две победы в первых трех матчах чемпионата Чехии и двигаемся дальше.

– Юрий Вернидуб отмечал некоторых игроков "Виктории". А кого вы можете выделить в составе "Кривбасса"?

- Конечно, мы знаем каждого игрока "Кривбасса", ведь разбираем их и готовимся. Но выделять кого-нибудь я не хочу.

– Увидим ли мы такую ​​же игру как в спарринге на собрании в Испании?

– За основу мы брали также и эту игру. Но прошло много времени, "Кривбасс" изменился. Мы смотрели игру против "Черноморца" и разбирали ее.

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– В спарринге против "Кривбасса" в Испании было очень много карточек, игра была жесткой. Ожидаете ли такой же игры?

– "Кривбасс" – хорошая команда, хорошо технически оснащенная. Но и мы усилились за это время. Завтра обе команды ожидает тяжелый поединок. Посмотрим, какой будет игра в итоге.

- Какие новости из лазарета команды?

- Надеюсь, Едличко успеет восстановиться к завтрашней игре. Также Валента уже приступил к силовым тренировкам. Впоследствии мы увидим их на футбольном поле. Также ждем возвращения к игре Палуски.

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- Юрий Вернидуб сказал, что "Кривбасс" играет для народа Украины, который переживает тяжелые времена из-за войны. Они очень сильно мотивированы. Учитываете ли это?

– Да, хочу отметить храбрость и силу "Кривбасса". Вернидуб работал в Молдове, и после начала войны он вступил в ряды ВСУ. Я его очень уважаю. Он – настоящий мужчина и храбрый человек. Да, мы учитываем этот фактор, что "Кривбасс" очень мотивирован.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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