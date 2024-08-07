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Хомченовский: Выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ВСУ бьются сейчас
Капитан Кривбасса - о грядущем матче с Викторией
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Капитан "
- Во-первых, хочу выразить огромную благодарность нашим Вооруженным Силам Украины за возможность находиться здесь и играть в еврокубках. Что касается игры, то мы настроены серьезно. Понимаем, в каком турнире играем и намерены здесь остаться. Знаем, с кем играем. Рассматриваем его слабые стороны.
- Есть ли проблема в том, что "Кривбасс" играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?
- Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге, ведь для города и Клуба это большой праздник. Но, как уже сказал Юрий Вернидуб, он как никто знает, где действительно трудно. Потому мы не думаем о том, где играть. А просто выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ребята, Вооруженные Силы Украины, бьются сейчас.
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