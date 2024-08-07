  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хомченовский: Выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ВСУ бьются сейчас
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хомченовский: Выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ВСУ бьются сейчас

Лига Европы
Обновлено

Капитан Кривбасса - о грядущем матче с Викторией

Хомченовский: Выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ВСУ бьются сейчас

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень.

- Во-первых, хочу выразить огромную благодарность нашим Вооруженным Силам Украины за возможность находиться здесь и играть в еврокубках. Что касается игры, то мы настроены серьезно. Понимаем, в каком турнире играем и намерены здесь остаться. Знаем, с кем играем. Рассматриваем его слабые стороны.

- Есть ли проблема в том, что "Кривбасс" играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?

- Конечно, хотелось бы играть дома, в Кривом Роге, ведь для города и Клуба это большой праздник. Но, как уже сказал Юрий Вернидуб, он как никто знает, где действительно трудно. Потому мы не думаем о том, где играть. А просто выходим и показываем, что хотим биться так, как наши ребята, Вооруженные Силы Украины, бьются сейчас.

По теме
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника: Виктория Пльзень (Чехия)
yellow-arrow
Тренер Виктории Коубек: Вернидуб – настоящий мужчина и храбрый человек
yellow-arrow
Вернидуб: Виктория играет агрессивно и с тремя центрбеками - мы к этому готовы и учитываем
Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik
07.08.2024 в 23:35
Може б ви краще гарну гру показали..битися він йде як зсу
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Djarik
07.08.2024 в 23:35
Може б ви краще гарну гру показали..битися він йде як зсу
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости