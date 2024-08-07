UA-Футбол представляет соперника: Виктория Пльзень (Чехия)

Прошлый сезон Кривбасс и “Виктория” Пльзень окончили на одинаковом, третьем месте. На определенных этапах дистанции коллективы вполне претендовали на золотые медали, однако постепенно сдались под превосходящими конкурентами (если у нас вперед вырвались "Шахтер" и "Динамо", то там — "Спарта" и "Славия"). Так что может показаться, что соперники имеют сходства, но давайте выясним — действительно ли они находятся в аналогичной весовой категории?

Общая история

"Виктория" считается достойным оппонентом привычным лидерам чешской лиги, но все имеющиеся награды выиграла за последние четырнадцать лет. Если брать за точку отсчета 2010-й, то сейчас музей насчитывает шесть чемпионств, один национальный кубок и два Суперкубка страны. Достойная коллекция, свидетельствующая о стабильности и причастности к лучшим, ничего не скажешь.

В то же время "красно-синие" существуют с 1911-го, и такое впечатление, что их прошлое покрыто практически неизвестностью. Что же такое?

"Виктория" долго добиралась до статуса профессионалов (1929), еще дольше пыталась закрепиться среди сильнейших (хотя изредка наблюдались проблески — например, в 1935-м команда заняла четвертую строчку и вышла в Кубок Митропы, где была разбита туринским "Ювентусом" 4:8). В общем же, это самый обычный лифтер, которому повезло в 1971-м добраться до финала Кубка Чехословакии и там получить на орехи от трнавского "Спартака" (2:7).

Тем не менее, даже такой разгром позволил стартовать в турнирах УЕФА — Кубке обладателей кубков-1971/72. Единственная проблема, что в первом же раунде выпала мюнхенская "Бавария", и приключения прекратились, по сути, так и не начавшись — "роттен" устроили избиение 7:1. Следующий матч в ЕК состоялся только в 2010 году.

С обретением независимости ситуация кардинально не изменилась — «Виктория» продолжала метаться между дивизионами и воспринималась донором для более престижных клубов. Вот вы знали, что Петер Чех и Павел Недвед воспитывались в системе “красно-синих”? Держим в курсе.

В 2005-м плзенцы отошли в собственность объединения Plzeňská спортивная a.s, и дела заметно продвинулись. Финансовые проблемы решились, сразу был составлен план поэтапного восхождения на высокий уровень, и ради этой цели руководство назначило Павела Врбу. Специалист как раз попрощался со словацкой "Жилиной", имел на примете нескольких исполнителей, и воспользовался так называемым "футбольным землетрясением" в пражской "Спарте". Так появился костяк, сформированный из Милана Петржелы, Даниэля Коларжа, Давида Лимберски, Яна Разека и Павела Горвата.

Трофеи не заставили себя ждать, но самое главное то, что “Виктория” прописалась в еврокубках — “Кривбассу” следует понять, что он будет меряться силами с соперником, который с 2010-го ни разу не пропустил кампанию. Участие в четырех группах ЛЧ, столько же попыток на основной стадии Лиги Европы — это заставляет снять шляпу.

Да, с плей-офф туговато, однако и он случался (правда, исключительно в ЛЕ и Лиге конференций). Отметим, что в розыгрыше 2013/14 чехи встретились с донецким "Шахтером" и одолели "оранжево-черных" с общими 3:2. Печальные события для всех нас — с тех дней на "Донбасс Арене" больше не звучал гимн под эгидой УЕФА.

Еще из знаковых побед можно выделить триумф над московским ЦСКА, "Ромой", "Копенгагеном", "Лионом", лиссабонским "Спортингом" — то есть, как видим, "Виктория" не пальцем делана и находила рычаги для ответа.

Современное положение

а) тренер

Ближе знакомимся с 72-летним Мирославом Коубеком. Почтенный специалист работает на тренерской почве еще с начала 80-х, имел возможность поруководить почти двумя десятками клубов, а плзенцы — это вообще отдельная история.

Шутки шутками, но Коубек уже в третий раз имеет дело с “Викторией”. В октябре 2000-го "красно-синие" уволили Любоша Урбана, позвали нашего героя, однако положительного эффекта не получили — в 19 матчах было зафиксировано 3 победы, 5 ничьих и 11 поражений. В конце концов, плохая статистика подытожила падение до второй по престижности лиги.

Второй заход состоялся в кампании 2014/15, и здесь менеджер собрал сливки — оформил Суперкубок и чемпионство (набрал 72 очка и опередил "Спарту" на 5 зачетных баллов). Впрочем, неудачный старт следующего сезона, вылет из отборочного цикла ЛЧ от тель-авивского "Маккаби" снова поставил точку в сотрудничестве.

Летом 2023-го Мирослава третий раз представили публике, и пока он добился вышеупомянутой бронзы. Текущий же розыгрыш оценивается оптимистично сдержанно — после трех туров "Виктория" имеет в активе 7 пунктов (аналогичное количество у "Славии" и "Сигмы" Оломоуц, 9 накопила "Спарта").

Пока набирается темп, раскачиваются процессы, и допускаются ошибки, свойственные команде, которая хочет сильно доказать здесь и сейчас профпригодность на фоне других, более стабильных соперников. Именно поэтому "красно-синие" в одной встрече закрывают вопросы касательно победителя еще в середине первого тайма, как против "Дуклы" (3:1), а с "Яблонцем" (0:0) откровенно спасаются и радуются, что рефери увидел офсайд, когда мяч залетел в ворота.

Коубек хорош только тогда, когда у него все получается, и очень легко отпускает ситуацию в случае кризиса. Это не особо гибкий человек (а в семьдесят два о таком и не следует говорить), имеет устоявшиеся правила и шаблоны (например, редко отходит от тактики в три защитника, чем дает основания себя раскусить).

Важная “галочка", которую необходимо отметить — Коубек не видит себя тем (по крайней мере, сейчас), кто будет находиться у руля плзенцев слишком долго. Контракт предусмотрен до лета 2025-го, а в одном из интервью чех назвал себя Bridge Coach — тренером-мостом, который будет готовить основу для преемников. Мирослав уклоняется от вопросов относительно будущего, живет текущим моментом и сам удивлен, что неплохо продвигается в лиге — например, в прошлом году на такой же дистанции он взял 4 балла.

б) команда

Улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном объясняется укреплением общего фундамента.

Вот какую характеристику Коубек дал: “Мы вышли на тот этап, когда на основе международного опыта и проверки наших возможностей мы поняли, что нам не нужно ничего бояться. Это очень повысило нашу уверенность. Состав более стабилен, но процесс продолжается, и мы считаем, что это осознаем. Это обязательное условие, чтобы следовать правильному пути. Но все еще не окончено и, наверное, никогда не завершится”.

Теперь к деталям. "Виктория" проводит активное лето — успела попрощаться с форвардом Томашем Хори (3 млн евро, перебрался в пражскую "Спарту"), Яном Климентом, Адамом Влкановой, Филиппом Чигаком, Мохамедом Тиджани, Либором Голиком, Лукашем Матейкой, Йозефом Козелухом, Ибрагимом Траоре и Радимом Ржезником.

Имен немало, но надо понимать, что “Виктория” продолжает перестановки, инициированные Коубеком еще с его появления, и, прежде всего, лишается балласта. Продажа Хори, который в розыгрыше 2023/24 сделал 19+7, может огорчить, но нападающему 29 — в то время, как клуб работает над омоложением состава. Примечательно, что появились 23-летний Рикардиньо (1,2 млн евро, из софийского "Левски"), 20-летний Кристоф Кабонго (400 тыс. евро, из бельгийского "Ломмеля"), 22-летний Семпсон Две (385 тыс. евро, из МФК "Вышков"), 26-летний Даниэль Вашулин (240 тыс. евро, из "Градец Кралове") и еще несколько новичков из такой же возрастной категории.

Это не отменяет то, что у “Виктории” есть конкретные лидеры — Робин Гранач (тот самый несчастный, что забил автогол с Португалией и “привез” пенальти против Грузии на Евро-2024), атакующий полузащитник Павел Шульц, опорник Лукаш Калвач, правый полузащитник Каду, центрхав Мартин Черв, вратарь Мартин Едличка и Матей Выдра, которого когда-то все величали незаурядным талантом, а он после путешествий по Англии доехал до родины.

Нынешние "красно-синие" — это экспериментальный суп из завалявшихся под рукой ингредиентов. Пока не до конца ясно, какой будет та или иная вкусовая составляющая, но если приготовить правильно, то что-то, да и получится.

Итог

"Кривбасс", восстановленный в 2020-м, готовится к дебюту на международной арене. Даже если обратиться к версии криворожцев, которую мы знали с 1959-го по 2013-й годы, то и там опыт в еврокубках небольшой и очень давний — события, посвященные “Парме” и “Нанту” происходили еще на рубеже двух тысячелетий.

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Так что наша команда в любом случае будет начинать с чистого листа и точно не может считаться фаворитом пары. "Виктория" Пльзень хоть и перестраивается, что расценивается как элемент слабости (пока игроки установят так называемую "химию", истечет какой-то срок), однако обладает достаточными козырями, чтобы одолеть "Кривбасс".

Юрий Вернидуб на равных соревновался с "Шахтером" в ЛЧ, создал сенсацию против мадридского "Реала", побеждал "Герту" и "Атлетик" Бильбао — это было в тираспольском "Шерифе" и луганской "Заре", коллективах, набивших ценные шишки, прежде чем у них получилось что-то доказать. К сожалению, у “Кривбасса” низкие шансы — мы верим, что будет навязана борьба, однако “красно-черным” придется прыгнуть выше головы.

Да и все решает темп и среда — вон, “Рейнджерс”, чья основа разобрана и распродается по кусочкам, и то нашел чем ответить киевскому “Динамо” (а мы же воспринимали его фаворитом). “Виктория” тоже знает, чего хочет, и не следует вырывать волосы, если на практике “Кривбасс” останется ни с чем.