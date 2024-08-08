Хавбек Виктории: Мы увидели, как играет Кривбасс - это будет жесткая игра

Полузащитник "Виктории" Плзень Лукаш Калвах поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против " Кривбасса ".

– Верю, что мы хорошо подготовлены к этому матчу. Надеюсь, что сможем получить хороший результат, а именно победить в этой встрече.

- Что помните по спаррингу против "Кривбасса" в Испании?

– Это была товарищеская встреча. Многое изменилось с тех пор. Это была жесткая игра. Но и "Кривбасс" стал сильнее с тех пор, и "Виктория". Мы хорошо подготовлены и ждем этого поединка.

– Какого характера матч ожидаете завтра?

– Это будет жесткая игра. Мы увидели, как играет "Кривбасс". Это боевая мощная команда. Третий раунд Лиги Европы – совсем другой уровень. Сделаем все, чтобы получить положительный результат.

- Поможет ли вам, что "Кривбасс" играет на нейтральном поле?

- Думаю, да. Не будет ведь большого количества их фанатов. Все же, они играют вне дома. А для нас это плюс, ведь фанаты "Виктории" смогут приехать на игру. От Чехии до Словакии небольшое расстояние, и это хорошо.

– Может ли быть завтра решающей роль стандартных положений для вашей команды?

– Да, это очень важная вещь от игры к игре. Завтра это будет одним из решающих факторов. Надеюсь, эти наработки помогут нам получить нужный результат.

– Ответный матч вы сыграете дома. Это преимущество для вашей команды?

- Думаю, да. Это ведь хорошо. Наши болельщики могут нас поддержать.