Кривбасс – Виктория Пльзень. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между криворожским "Кривбассом" и чешской "Викторией".

Еврокубковый сезон уже открыло "Динамо", открыл и тут же его закрыл СК "Днепр-1", также поборолось "Полесье". Теперь очередь "Кривбасса". Команда Вернидуба мечтает о групповом этапе, нужно обеспечить себе задел на ответный поединок уже в номинально домашнем. Насколько крепким орешком является "Виктория" для украинской команды? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 8 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук