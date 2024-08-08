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Кривбасс – Виктория Пльзень. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги Европы
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Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между криворожским "Кривбассом" и чешской "Викторией".
Еврокубковый сезон уже открыло "Динамо", открыл и тут же его закрыл СК "Днепр-1", также поборолось "Полесье". Теперь очередь "Кривбасса". Команда Вернидуба мечтает о групповом этапе, нужно обеспечить себе задел на ответный поединок уже в номинально домашнем. Насколько крепким орешком является "Виктория" для украинской команды? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 8 августа – в 20:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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