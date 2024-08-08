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Кривбасс – Виктория Пльзень. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги Европы

Лига Европы
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Кривбасс – Виктория Пльзень. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги Европы

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между криворожским "Кривбассом" и чешской "Викторией".

Читайте такжеUA-Футбол представляет соперника: Виктория Пльзень (Чехия)

Еврокубковый сезон уже открыло "Динамо", открыл и тут же его закрыл СК "Днепр-1", также поборолось "Полесье". Теперь очередь "Кривбасса". Команда Вернидуба мечтает о групповом этапе, нужно обеспечить себе задел на ответный поединок уже в номинально домашнем. Насколько крепким орешком является "Виктория" для украинской команды? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 8 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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UA-Футбол представляет соперника: Виктория Пльзень (Чехия)
Кривбасс (Кривой Рог) Лига Европы Виктория (Пльзень) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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