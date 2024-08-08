Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса

Младен Бартулович поделился ожиданиями от первой встречи бронзового призера УПЛ в квалификации ЛЕ.

“У “Кривбасса” неплохие шансы на проход дальше. Они хорошо провели прошлый год, есть глубина состава.

Все команды из Чехии достаточно боевые и имеют хорошую дисциплину. Силовые команды, постоянное давление, вертикальный футбол. Именно такая игра нас ждет. Но и "Кривбасс" может применять этот стиль. У "Виктории" уже есть оптимальный игровой тонус и это может дать чешской команде небольшое преимущество".