Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
Тренер Зори ожидает положительного результата
Младен Бартулович поделился ожиданиями от первой встречи бронзового призера УПЛ в квалификации ЛЕ.
“У “Кривбасса” неплохие шансы на проход дальше. Они хорошо провели прошлый год, есть глубина состава.
Все команды из Чехии достаточно боевые и имеют хорошую дисциплину. Силовые команды, постоянное давление, вертикальный футбол. Именно такая игра нас ждет. Но и "Кривбасс" может применять этот стиль. У "Виктории" уже есть оптимальный игровой тонус и это может дать чешской команде небольшое преимущество".
"Команды Вернидуба всегда отличались хорошей физической подготовкой. На сборах была четкая структура игры и хорошее взаимопонимание, особенно в линии атаки. Я считаю, что Вернидуб может сыграть с двумя опорными полузащитниками и сосредоточиться на надежной обороне. Есть скоростные футболисты, которые могут выбегать в контратаки.
[Прогноз на матч] Победа "Кривбасса" 1:0. Это будет дисциплинированный футбол с ожиданием собственного шанса. Здесь сломя голову, с открытым футболом, никто не полетит. На первом месте будет результат, ведь в случае прохода какая-либо из этих команд обеспечит участие в групповом раунде евротурнира. Также никто не будет заинтересован сыграть с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций", – считает Бартулович.
Хорват выступал в "Кривбассе" с 2008 по 2013 год с перерывами.
Популярное сейчас
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе
- Два клуба УПЛ претендуют на подписание Леднева
Комментарии 1