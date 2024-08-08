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Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса

Лига Европы
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Тренер Зори ожидает положительного результата

Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса

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Младен Бартулович поделился ожиданиями от первой встречи бронзового призера УПЛ в квалификации ЛЕ.

“У “Кривбасса” неплохие шансы на проход дальше. Они хорошо провели прошлый год, есть глубина состава.

Все команды из Чехии достаточно боевые и имеют хорошую дисциплину. Силовые команды, постоянное давление, вертикальный футбол. Именно такая игра нас ждет. Но и "Кривбасс" может применять этот стиль. У "Виктории" уже есть оптимальный игровой тонус и это может дать чешской команде небольшое преимущество".

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"Команды Вернидуба всегда отличались хорошей физической подготовкой. На сборах была четкая структура игры и хорошее взаимопонимание, особенно в линии атаки. Я считаю, что Вернидуб может сыграть с двумя опорными полузащитниками и сосредоточиться на надежной обороне. Есть скоростные футболисты, которые могут выбегать в контратаки.

[Прогноз на матч] Победа "Кривбасса" 1:0. Это будет дисциплинированный футбол с ожиданием собственного шанса. Здесь сломя голову, с открытым футболом, никто не полетит. На первом месте будет результат, ведь в случае прохода какая-либо из этих команд обеспечит участие в групповом раунде евротурнира. Также никто не будет заинтересован сыграть с "Бетисом" в плей-офф квалификации Лиги конференций", – считает Бартулович.

Хорват выступал в "Кривбассе" с 2008 по 2013 год с перерывами.

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Младен Бартулович Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.08.2024 в 04:19
В какой форме играет Кривбасс?? Если в белой победа 1-0. Если в красной 3-0!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.08.2024 в 04:19
В какой форме играет Кривбасс?? Если в белой победа 1-0. Если в красной 3-0!
Ответить
0
0

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