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Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
Кривбасс - Виктория Пльзень: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.08.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Сегодня, 8 августа "Кривбасс" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2024/25 против чешской "Виктории".
Домашний для криворожцев поединок пройдет в словацком Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Третий раунд квалификации Лиги Европы сезона 2024/25
08.08.2024
"Кривбасс" 21:00 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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