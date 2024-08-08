  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

Лига Европы

Кривбасс - Виктория Пльзень: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.08.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня, 8 августа "Кривбасс" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2024/25 против чешской "Виктории".

Домашний для криворожцев поединок пройдет в словацком Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги Европы сезона 2024/25
08.08.2024
"Кривбасс" 21:00 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
yellow-arrow
Хавбек Виктории: Мы увидели, как играет Кривбасс - это будет жесткая игра
yellow-arrow
Кривбасс – Виктория Пльзень. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги Европы
Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости