Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

Сегодня, 8 августа "Кривбасс" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2024/25 против чешской "Виктории".

Домашний для криворожцев поединок пройдет в словацком Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги Европы сезона 2024/25

08.08.2024

"Кривбасс" 21:00 "Виктория" Пльзень

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>