Гецко: Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса

Бывший нападающий сборной Украины и "Кривбасса" Иван Гецко сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги Европы 2024/25 между криворожским клубом и чешской "Викторией".

"Интерес к сегодняшнему противостоянию подогревает то, что выяснять отношения будут команды с бойцовским характером. Поэтому в Кошице можно ожидать борьбы за мяч на каждом клочке футбольного поля.

То, что на зимних сборах "Виктория" нанесла поражение "Кривбассу", не должно пугать. Потому что спарринг и поединок еврокубков - огромная разница. Меня больше беспокоит, что у "Виктории" значительно больший опыт выступлений в матчах такого ранга. Остается надеяться, что руководитель украинского клуба Юрий Вернидуб при подготовке учел каждую мелочь и номинальные хозяева продемонстрируют не только максимальную концентрацию, но и тактическую гибкость.

Как по мне, ничья для "Кривбасса" будет неплохим достижением, а обладатель путевки в следующий раунд все равно решится в повторном противостоянии в Чехии", - считает Гецко.