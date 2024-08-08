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Гецко: Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса

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Гецко: Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины и "Кривбасса" Иван Гецко сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги Европы 2024/25 между криворожским клубом и чешской "Викторией".

"Интерес к сегодняшнему противостоянию подогревает то, что выяснять отношения будут команды с бойцовским характером. Поэтому в Кошице можно ожидать борьбы за мяч на каждом клочке футбольного поля.

UA-Футбол представляет соперника: Виктория Пльзень (Чехия)

То, что на зимних сборах "Виктория" нанесла поражение "Кривбассу", не должно пугать. Потому что спарринг и поединок еврокубков - огромная разница. Меня больше беспокоит, что у "Виктории" значительно больший опыт выступлений в матчах такого ранга. Остается надеяться, что руководитель украинского клуба Юрий Вернидуб при подготовке учел каждую мелочь и номинальные хозяева продемонстрируют не только максимальную концентрацию, но и тактическую гибкость.

Как по мне, ничья для "Кривбасса" будет неплохим достижением, а обладатель путевки в следующий раунд все равно решится в повторном противостоянии в Чехии", - считает Гецко.

Матч "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень состоится 8 августа в словацком городе Кошице. Начало - в 21:00.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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