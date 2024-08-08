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Старт в Европе. Известен состав Кривбасса на первый матч ЛЕ против Виктории

Лига Европы
Обновлено

Стартовый состав криворожской команды

Старт в Европе. Известен состав Кривбасса на первый матч ЛЕ против Виктории

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 августа, "Кривбасс" в Словакии проведет свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Матч начнется в 21:00 и уже известен состав криворожской команды на матч.

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Кузык, Вакулко, Твердохлеб, Микитишин, Принс Аду

Запасные: Хома, Маханьков, Соса, Хомченовский, Лунев, Драмбаев, Бандейра, Кожушко, Дос Сантос, По

"Виктория": Тврдань, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Колвах, Черв, Гавел, Шульц, Панош, Выдра

Запасные: Вайгел, Шилгавы, Сене, Рикардиньо, Сойка, Белло, Москера, Мика, Ирка, Слончик, Метсоко, Вашилун

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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