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Старт в Европе. Известен состав Кривбасса на первый матч ЛЕ против Виктории
Стартовый состав криворожской команды
fckryvbas.com
Сегодня, 8 августа, "Кривбасс" в Словакии проведет свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.
Матч начнется в 21:00 и уже известен состав криворожской команды на матч.
"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Кузык, Вакулко, Твердохлеб, Микитишин, Принс Аду
Запасные: Хома, Маханьков, Соса, Хомченовский, Лунев, Драмбаев, Бандейра, Кожушко, Дос Сантос, По
"Виктория": Тврдань, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Колвах, Черв, Гавел, Шульц, Панош, Выдра
Запасные: Вайгел, Шилгавы, Сене, Рикардиньо, Сойка, Белло, Москера, Мика, Ирка, Слончик, Метсоко, Вашилун
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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