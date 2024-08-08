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ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, успех Фарерских островов (обновляется)

Лига Европы

Первые матчи третьего квалификационного раунда

ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, успех Фарерских островов (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

06.08.2024

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08.08.2024

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 2:1
Голы: Клеттскард 10, Одемарксбаккен 36 - Йенсен (автогол) 31

Удаление: Эррера 33 ("Борац", прямая красная)

Сенсация? КИ Клаксвик играл в групповом раунде предыдущего розыгрыша Лиги конференций. Так что это команда точно не безнадежная. Есть домашняя победа над "Боруцем" и для основного раунда одного из еврокубков нужно всего-навсего не проиграть через неделю.

"Мольде" (Норвегия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) 3:0
Голы: Эриксен 3, Эйкрем 18, Линнес 30

Борьбы не получилось. Неожиданно легко "Серкль Брюгге" проиграл "Мольде" в одни ворота. Чем бельгийцы рассчитывали покорить Лигу Европы? Вопрос риторический.

"Трабзонспор" (Турция) - "Рапид" (Австрия) 0:1
Гол: Григыч 67

Арсений Батагов, понятное дело, не играл за "Трабзонспор". Но точно не помешал бы турецкой команде, которая имела проблемы в защите в матче с венским "Рапидом". Гости взяли верх, турки оказались в затруднительном положении. Через неделю нужно сыграть кардинально по-другому.

"Кривбасс" (Украина) 21:00 "Виктория" (Чехия)
Голы:

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"Панатинаикос" (Греция) 21:00 "Аякс" (Нидерланды)
Голы:

"Партизан" (Сербия) 21:00 "Лугано" (Швейцария)
Голы:

"Риека" (Хорватия) 21:00 "Эльфсборг" (Швеция)
Голы:

"УЭ Санта Колома" (Андорра) 21:00 РФШ (Латвия)
Голы:

"Целье" (Словения) 21:15 "Шемрок Роверс" (Ирландия)
Голы:

"Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
Голы:

"Брага" (Португалия) 22:30 "Серветт" (Швейцария)
Голы:

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Лига Европы Третий квалификационный раунд
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