Квалификация ЛЕ. Кривбасс – Виктория Пльзень 1:2. А все так хорошо начиналось

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице "Кривбасс" сыграл против чешской "Виктории Пльзень". С жребием украинской команде не повезло, но никто не списывал со счетов подопечных Вернидуба.

"Кривбасс" к игре в Кошице успел сыграть один официальный матч – победа над "Черноморцем" в чемпионате (1:0). Криворожский коллектив доминировал, но с реализацией были проблемы. К тому же в большинстве эпизодах представители Украины в Лиге Европы не хватало скорости.В чемпионате Чехии на данный момент сыграно три тура. "Виктория" начала новый сезон удачно – с двух побед и ничьей против "Яблонца".

Если сравнивать игру в УПЛ, то Юрий Вернидуб сделал три замены. С первых минут вышли Микитишин, Понедельник и Бизимана. У гостей с первых минут неожиданно вышел 16-летний Панос.

Украинцы с начала встречи взяли мяч под собственный контроль, но игра первым номером никогда не была сильной стороной команд Вернидуба. Было много борьбы в центре поля, но до заключительной трети мяч доходил редко. Футболисты чешской команды играли максимально вертикально, много подавали в штрафную, но украинские защитники не теряли концентрацию. На 20 минуте украинская команда сыграла на своих сильных качествах. Дибанго на скорости подключился к атаке и прострелил в штрафную, а Принс Аду с нескольких метров хладнокровно переправил мяч в сетку – 1:0. Важность гола 20-летнего нападающего невозможно переоценить.

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В конце тайма мощно с острого угла пробивал Дибанго, но переиграть голкипера он не смог. Неплохой, но не идеальный первый тайм для украинцев. Ошибок хватало, но главное, что удалось забить. Чем запомнилась "Виктория"? Подачи, подачи и снова подачи.

К сожалению, второй тайм для украинцев начался очень неудачно. 16-летний Панош из-за пределов штрафной пробил в девятку – 1:1. Бывает и такое залетает. Практически сразу могли второй раз пропустить подопечные Вернидуба. Черв из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Много ошибались украинцы на своей половине поля. На 56-й минуте Бизиману запрессинговали, в результате чего Вашулин выскочил один на один. Благодаря самоотверженной игре Клищука криворожцы не пропустили. Совсем другой футбол мы видели после перерыва. Мяч у футболистов украинской команды не держался, а гости существенно прибавили в активности.

На 69-й минуте после передачи Шульца расстрелял ворота Вашулин – 1:2. Очень досадно, ведь несколько минут назад шикарную возможность вывести вперед "Кривбасс" упустил попавший в перекладину Романчук. Также мог забивать Соса, но он не переиграл голкипера.

К сожалению, отыграться подопечные Вернидуба не смогли. Очень досадно проигрывать такие матчи.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Кривбасс" - "Виктория Пльзень" 1:2

Голы: Аду (20) - Панош (48), Вашулин (69)

"Кривбасс": Клищук — Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник — Бизимана — Микитишин (Соса, 66), Твердохлеб (Лунев, 55), Вакулко (к) (Аморозо, 81), Кузик (Драмбаев, 66) — Аду (Кожушко, 81)

"Виктория Пльзень": Тврдонь - Емелько, Гранач, Две - Копиц, Калвах (к), Черв (Сойка, 90+5), Гавел - Панос, Шульц (Ирка, 90+1) - Выдра (Вашулин, 46)