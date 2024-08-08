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Квалификация ЛЕ. Кривбасс – Виктория Пльзень 1:2. А все так хорошо начиналось

Лига Европы
Обновлено

Сверхважная игра для украинцев

Квалификация ЛЕ. Кривбасс – Виктория Пльзень 1:2. А все так хорошо начиналось

Фото - ФК Кривбас

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице "Кривбасс" сыграл против чешской "Виктории Пльзень". С жребием украинской команде не повезло, но никто не списывал со счетов подопечных Вернидуба.

"Кривбасс" к игре в Кошице успел сыграть один официальный матч – победа над "Черноморцем" в чемпионате (1:0). Криворожский коллектив доминировал, но с реализацией были проблемы. К тому же в большинстве эпизодах представители Украины в Лиге Европы не хватало скорости.В чемпионате Чехии на данный момент сыграно три тура. "Виктория" начала новый сезон удачно – с двух побед и ничьей против "Яблонца".

Если сравнивать игру в УПЛ, то Юрий Вернидуб сделал три замены. С первых минут вышли Микитишин, Понедельник и Бизимана. У гостей с первых минут неожиданно вышел 16-летний Панос.

Украинцы с начала встречи взяли мяч под собственный контроль, но игра первым номером никогда не была сильной стороной команд Вернидуба. Было много борьбы в центре поля, но до заключительной трети мяч доходил редко. Футболисты чешской команды играли максимально вертикально, много подавали в штрафную, но украинские защитники не теряли концентрацию. На 20 минуте украинская команда сыграла на своих сильных качествах. Дибанго на скорости подключился к атаке и прострелил в штрафную, а Принс Аду с нескольких метров хладнокровно переправил мяч в сетку – 1:0. Важность гола 20-летнего нападающего невозможно переоценить.

Фотогалерея

Квалификация ЛЕ. Кривбасс – Виктория Пльзень 1:2. А все так хорошо начиналось - изображение 1

В конце тайма мощно с острого угла пробивал Дибанго, но переиграть голкипера он не смог. Неплохой, но не идеальный первый тайм для украинцев. Ошибок хватало, но главное, что удалось забить. Чем запомнилась "Виктория"? Подачи, подачи и снова подачи.

К сожалению, второй тайм для украинцев начался очень неудачно. 16-летний Панош из-за пределов штрафной пробил в девятку – 1:1. Бывает и такое залетает. Практически сразу могли второй раз пропустить подопечные Вернидуба. Черв из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Много ошибались украинцы на своей половине поля. На 56-й минуте Бизиману запрессинговали, в результате чего Вашулин выскочил один на один. Благодаря самоотверженной игре Клищука криворожцы не пропустили. Совсем другой футбол мы видели после перерыва. Мяч у футболистов украинской команды не держался, а гости существенно прибавили в активности.

На 69-й минуте после передачи Шульца расстрелял ворота Вашулин – 1:2. Очень досадно, ведь несколько минут назад шикарную возможность вывести вперед "Кривбасс" упустил попавший в перекладину Романчук. Также мог забивать Соса, но он не переиграл голкипера.

К сожалению, отыграться подопечные Вернидуба не смогли. Очень досадно проигрывать такие матчи.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Кривбасс" - "Виктория Пльзень" 1:2

Голы: Аду (20) - Панош (48), Вашулин (69)

"Кривбасс": Клищук — Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник — Бизимана — Микитишин (Соса, 66), Твердохлеб (Лунев, 55), Вакулко (к) (Аморозо, 81), Кузик (Драмбаев, 66) — Аду (Кожушко, 81)

"Виктория Пльзень": Тврдонь - Емелько, Гранач, Две - Копиц, Калвах (к), Черв (Сойка, 90+5), Гавел - Панос, Шульц (Ирка, 90+1) - Выдра (Вашулин, 46)

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Комментарии
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lir1205 (Запорожье)
09.08.2024 в 00:08
ехсперти повилазили з нір знатоки футбілу які не разу не бачили мячика у себе перед носом. Відповідь проста чому так грають а тому що фізична підготовка - НУЛЬОВА а самовідддача в унітазі!
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Комментарии 44
lir1205 (Запорожье)
09.08.2024 в 00:08
ехсперти повилазили з нір знатоки футбілу які не разу не бачили мячика у себе перед носом. Відповідь проста чому так грають а тому що фізична підготовка - НУЛЬОВА а самовідддача в унітазі!
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1
2
Comment06 (Украина)
08.08.2024 в 23:43
Щось змінюється в українькому футбольному королівстві: раніш так звані команди майстрів, що за Шахтарем і Динамо, в одні ворота програвали тільки клубам топ5, а зараз - всім поспіль!
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:51
Кривбасс в одни ворота проиграл? Накуя такое пиз@еть?
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:40
Когда я в начале матча увидел этих здоровенных чешских лосей, в сердце неприятно защемило, а в голове нехорошо подумалось... И вспомнилось об ушедшем Бескоровайном... без него защита дно. Аукнулось.
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Andrumas (Düsseldorf)
08.08.2024 в 23:38
Играли неплохо впереди, сзади катастрофа. Видимо такой наш нынешний уровень… чехи нам не по зубам
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Геродот (Винница)
08.08.2024 в 23:32
У Кривбасса хорошая атака, но слабая защита, чехи довольно вольготно себя чувствовали на половине поля криворожцев. К тому же опыта таких игр у наших нет. Поэтому, забив гол в первом тайме, как-то расслабились, решили видимо, что и этого будет достаточно для победы. А за это и были наказаны. Хотя такие моменты, какие были у Сосы, надо реализовывать. Думаю, шансы на победу у Кривбасса еще есть, но придется ее теперь выгрызать.
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:40
Понос забил случайный гол
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:41
Этот Понос дай ему 10 раз ударить больше так не попадёт
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2
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:25
Сосе надо дать хорошего ремня по ж0пе. Такой момент надо реализовывать, он мог стать переломным для Кривбасса. А так получился двойной удар по психике команды, свой верняковый гол не забили и сразу же в свои ворота пропустили, ну и ментально расклеились. Ладно, будет опыт. Для первой игры в еврокубках неплохо. Уж получше играли, чем Полесье однозначно. С Бетисом тоже лапти будут. Везёт Кривбассу, как утопленникам...
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:46
А нахер им выходить в группу если ты говоришь что сейчас им уже везёт?
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:56
А шо, Кривбасс Бетис пройдёт? С Викторией уже всё ясно, Кривбасс её не пройдёт. Пусть набирается опыта и шишки бьёт.
 
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2024 в 23:14
Первый тайм с исполнении Кривбасса просто супер. Что случилось во втором - вопрос. Первый гол Виктории шальной. Вообщем, если ребята будут грызть землю в ответном матче, то шансы есть.
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:21
Чого шальной? Дали прийняти, заняти зручну позицію і без перешкод вдарити. Те шо нормально в УПЛ, тут карається. Зустрічати треба. Пресінгувати хоча б на своїй половині.Бачив як Вікторія, на нашій половини пресингувала?Ше краще Рейджерс у вівторок пресинг показав, вони бідних Вівчаренко-Михавко, прям в нашій штрафній пресувати починали.
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2024 в 23:32
Ударить то можно, но так попасть это вряд ли.
 
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:37
Це не рикошет якийсь. Він виконував, цілився і попав. Звісно, не всі такі ідуть в 9, але коли не накривають, і нема відкритого партнера, то тут бють, він і вдарив.
 
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:39
До речі, Кривбас, в кінці, мав 2-3 таких же момента з підбору. Але їх накривали, і добре вдарити не дали. Це є рівень в досвіді і класі.
 
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:24
Як на мене, остані 30хв, в виконанні Кривбаса були кращими: комбінували створювали- нехватило досвіду і холоднокровності шоб довести до голу.
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tekutiev (донецк,Украина)
09.08.2024 в 00:14
"будущий победитель ЛЕ".кубок УЕФА тебе .....в палату
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.08.2024 в 23:10
А ви тут переживаєте за євроочко, аж їсти не можете. Єврокубки для українських клубів, окрім двох, де це бізнес, - просто розвід власників на бабло. От зараз як вийдемо в Європу та заживемо. Власник башляєя, шиє нові костюми від Армані, вчить Червону Руту. Але щось йде не так
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Siren05 (Мариуполь)
08.08.2024 в 23:08
Не безнадёжно, но Виктория была сильнее. Максимум Кривбасс мог рассчитывать на ничью. Очень раздражали постоянные потери мяча в простых позициях и, как результат, обрезки. У Виктории понравился цепкость и почти постоянный прессинг по всему полю и очень редкие потери мяча. Поэтому и такой результат... Приятно удивлюсь, если эту команду обыграем в гостях и пройдём дальше...
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:24
У твоей тупица Виктории 2 удара и два гола,и если они были силбней лечи свой тухлый мозг кастрат
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:08
Плзень- команда, явно вище класом.Але головна проблема Кривбасу - відсутність досвіду. В УПЛ не грають на таких швидкостях. Фізично вони готові, а от приймати швидко рішення, не звикли. Звідси обрізки в захисті, брак при завершені атак. Жалко шо такий складний жереб випав. Цій команді сезон пограти б в ЛК, вони б прибавили б добре. Та не судьба пока видно. До тренера питань немає, але досвід і майстерність гравцям ще треба набувати.
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:08
Счёт 1-2. Минимальный проигрыш дебютанта еврокубков постоянному участнику ЛЧ, ЛЕ и ЛК, на минутку. Статистика матча: 16/6 против 9/2 в пользу Кривбасса, угловые: 4 против 0 в пользу Кривбасса. Ну и кто тут никчемы? И если б долбоё@ Соса обыграл вратаря чехов, Крибасс вёл бы 2-1 и как минимум не проиграл бы. Так шо вытрите панове свою спесь под носом и не гундосьте.
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Morphyk7 (Черновцы)
08.08.2024 в 23:11
Если бы... Если бы... Если бы...
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Вarcelinius
08.08.2024 в 23:14
Это я к тому, шо не надо вообще мешать с гавном Кривбасс. Виктория на голову сильнее это факт, никто не спорит, но и Кривбасс не мальчики для битья.
 
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:30
А эти дебилы статистику и моменты и удары по воротам не видят долбойобы
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Зритель (Харьков)
08.08.2024 в 23:06
Полісся набрало 0 очок у двох матчах, Кривбас, схоже, набере 0 у чотирьох матчах. Нажаль, зараз це наш рівень.
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жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:14
Аби ж їх поміняти місцями. Нажаль Кривбасу дуже не повезло з жеребом. Олімпія явно не Плзень. Вікторія посерйозніш помітно.
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 23:00
стадо баранов --игры нет
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:33
Лучше чем твоё Полесье с Черноморцем
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Spokoyno (Київ)
08.08.2024 в 23:00
ЙоЙ... От що значить досвід команди... І досвід тренера не завжди його компенсує!
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Виктор 2209 (Мехико)
08.08.2024 в 22:59
Это не УПЛ
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3
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Не дармоед (Запорожье)
08.08.2024 в 23:01
УПЛ давно нет есть базар лига.
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2
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Виктор 2209 (Мехико)
08.08.2024 в 23:07
100%
 
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 22:59
это вам не ЧО--научите их думать головой --легионеры не в дугу --дешёвые только для дворового УПЛ--кто следующий на вылет
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0
1
Djarik
08.08.2024 в 22:58
Ще одні нікчеми.
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2
2
Не дармоед (Запорожье)
08.08.2024 в 22:57
До такого днища скатились. Наши в Европе представляют лигу трусливых аматоров Украины. Бетис закатает KKR в асфальт.
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0
3
Morphyk7 (Черновцы)
08.08.2024 в 22:56
Ещё одни умники решили на удержание поиграть, или сами себя испугались?
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2
2
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denis066 (Днепр )
08.08.2024 в 22:55
Кривбасс играл в свою силу, просто Виктория сильнее...
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2
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Morphyk7 (Черновцы)
08.08.2024 в 22:56
Бетис посильнее будет
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2
2
жека-киев (биг виладж)
08.08.2024 в 23:10
Да, шо забавно, переможець попадає на Хартс, який попроще Вікторії, і геть не рівень Бетісу
 
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hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:37
А ксли Хартс выиграет у всех что ты будеш пиз....?
 
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Hate_Hate (Ukraine )
08.08.2024 в 22:55
Серьезный уровень
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2
0
hoy (Київ)
08.08.2024 в 23:38
У кого?
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