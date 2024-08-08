Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Виктории в старте на Кривбасс вышел 16-летний полузащитник Панош
Запомним парня, который в 16 лет стартует в еврокубков
"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.
Стартовый состав у криворожцев вышел вполне ожидаемый, а вот главный тренер "Виктории" Мирослав Коубек очень удивил не только украинскую публику, но и чешскую.
В стартовом составе "Виетории" вышел 16-летний полузащитник Юри Панош, для которого это первое появление в первой команде.
Ранее парень, который является воспитанником "Виктории", играл в командах U-17 и U-19.
Также в его активе выступления за сборные Чехии с U-15 до U-17.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Подоляк - об операции в Курской области: У войны свои правила
- Полесье выставило на трансфер двух игроков - они уже не тренируются с основой
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024