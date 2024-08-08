  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. У Виктории в старте на Кривбасс вышел 16-летний полузащитник Панош
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Виктории в старте на Кривбасс вышел 16-летний полузащитник Панош

Лига Европы

Запомним парня, который в 16 лет стартует в еврокубков

У Виктории в старте на Кривбасс вышел 16-летний полузащитник Панош

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Стартовый состав у криворожцев вышел вполне ожидаемый, а вот главный тренер "Виктории" Мирослав Коубек очень удивил не только украинскую публику, но и чешскую.

В стартовом составе "Виетории" вышел 16-летний полузащитник Юри Панош, для которого это первое появление в первой команде.

Ранее парень, который является воспитанником "Виктории", играл в командах U-17 и U-19.

Также в его активе выступления за сборные Чехии с U-15 до U-17.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Все перевернулось во втором тайме. Виктория вышла вперед в матче с Кривбассом. ВИДЕО
yellow-arrow
ЛЕ. Трабзонспор без Батагова проиграл дома, успех Фарерских островов (обновляется)
yellow-arrow
16-летний вундеркинд Виктории Панош сравнял счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО
Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости