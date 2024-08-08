У Виктории в старте на Кривбасс вышел 16-летний полузащитник Панош

"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Стартовый состав у криворожцев вышел вполне ожидаемый, а вот главный тренер "Виктории" Мирослав Коубек очень удивил не только украинскую публику, но и чешскую.

В стартовом составе "Виетории" вышел 16-летний полузащитник Юри Панош, для которого это первое появление в первой команде.

Ранее парень, который является воспитанником "Виктории", играл в командах U-17 и U-19.

Также в его активе выступления за сборные Чехии с U-15 до U-17.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.