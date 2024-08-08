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Сотворили легионеры. Кривбасс открыл счет в матче с Викторией. ВИДЕО
Дибанго прорвался и отдал, Аду забил
fckryvbas.com
"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.
Начали криворожцы не лучшим образом, "Виктория" на старте выглядела активнее и опаснее.
Впрочем, именно украинская команда открыла счет. Быстрая атака флангом, Дибанго прорвал зону и отдал в центр на Аду, за которым защитники "Виктории" не успели – 1:0 на 20-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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