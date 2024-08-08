16-летний вундеркинд Виктории Панош сравнял счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО

"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Криворожцы открыли счет в первом тайме (забил Аду) и довели первый тайм до победы 1:0.

Впрочем, в начале второго тайма чехи активизировались и сравняли счет.

Идеальный удар с левой на 49-й минуте получился у 16-летнего Иржи Паноша – сильно и точно в девятку! 1:1!

Отметим, что это первый официальный матч парня за первую команду "Виктории".

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.