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16-летний вундеркинд Виктории Панош сравнял счет в матче с Кривбассом. ВИДЕО
1:1 у нас в матче
"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.
Криворожцы открыли счет в первом тайме (забил Аду) и довели первый тайм до победы 1:0.
Впрочем, в начале второго тайма чехи активизировались и сравняли счет.
Идеальный удар с левой на 49-й минуте получился у 16-летнего Иржи Паноша – сильно и точно в девятку! 1:1!
Отметим, что это первый официальный матч парня за первую команду "Виктории".
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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