Все перевернулось во втором тайме. Виктория вышла вперед в матче с Кривбассом. ВИДЕО

"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.

Криворожцы открыли счет в первом тайме (забил Аду) и довели первый тайм до победы 1:0.

Впрочем, во втором тайме чехи активизировались и дело пошло не так хорошо для нас.

На 49-й минуте идеальный удар с левой получился у 16-летнего Иржи Паноша – сильно и точно в девятку! 1:1!

А на 69-й минуте Кошулин после флангового прохода Шульца забил и второй гол – 1:2.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.