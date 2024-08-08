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Все перевернулось во втором тайме. Виктория вышла вперед в матче с Кривбассом. ВИДЕО
Уже горим 1:2
fcviktoria.cz
"Кривбасс" в Словакии проводит свой первый, условно домашний поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Плзень.
Криворожцы открыли счет в первом тайме (забил Аду) и довели первый тайм до победы 1:0.
Впрочем, во втором тайме чехи активизировались и дело пошло не так хорошо для нас.
На 49-й минуте идеальный удар с левой получился у 16-летнего Иржи Паноша – сильно и точно в девятку! 1:1!
А на 69-й минуте Кошулин после флангового прохода Шульца забил и второй гол – 1:2.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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