"16-летний юноша переигрывает украинцев". Кривбасс - Виктория Пльзень. Обзор послематчевой чешской прессы

Вероятный проход команды Вернидуба в квалификационный плей-офф раунда Лиги Европы практически гарантирует им евроосень по крайней мере в Лиге Конференций, поэтому матч против "Виктории Плзень" выглядел как чрезвычайно важный и именно такой, который определяет весь сезон для криворожан. Это нужно было отметить для понимания веса первого матча, который проходил в Кошице и который "Кривбасс" проиграл со счетом 2:1. Справедливо ли подобное поражение? Сомнительно, учитывая очень хороший первый тайм и не совсем проваленный второй, впрочем везение, мастерство, мелкие детали и многое другое было в пользу чехов.

Но имеем поражение и имеем неприятные шансы на проход дальше накануне ответного матча. Но сейчас мы говорим о своих эмоциях, а как насчет наших чешских коллег, как они увидели этот матч и считают ли подобный счет справедливым? Давайте разбираться!

Забегая вперед следует отметить, что фактически все чешские СМИ активно подчеркивали и выделяли своего главного героя вечера — Иржи Паноша. 16-летний юноша стал самым молодым чешским футболистом, который когда-либо забивал гол в официальных еврокубковых матчах, об этом пишет издание Sport.cz. Их материал получился достаточно академическим, даже заголовок уже на это намекает: "Важная победа Виктории после камбэка против украинского соперника".

Определяя главную причину того, что их команде удалось оформить камбэк, автор материала выделил именно разговор Мирослава Кубека с командой в перерыве, ведь именно после этого на поле вышла совсем другая команда, главным героем которой, как ни странно, стал 16-летний Панош, для которого это вообще был дебютный матч на евроарене.

О самом молодом чешском бомбардире в еврокубках написали и в издании Idnes.cz, они вообще это вынесли в заголовок. После краткого описания того, что происходило на футбольном поле, автор отчета пришел к следующему выводу: "Эффективность и реализация стали ключевыми. Украинская команда была значительно лучше в первом тайме и могла выиграть его с большим счетом, чем 1:0. А Виктория забила два гола после двух ударов по воротам".

В конце материала автор отметил, что "Виктория" традиционно сильно выступает в квалификациях к еврокубкам и сегодня доказала свой уровень. После того, как Пльзень вышли вперед, они не позволили своему сопернику создать что-то опасное, поэтому сама победа хоть и волевая, но заслуженная.

"Ракета от Паноша! Одержать победу помог шестнадцатилетний талант", — с таким заголовком вышло издание iSport.cz. Мы же уже писали выше, что основной акцент чехи делали именно на Паноше? Но оно и не удивительно, на самом деле. Правда, там не забыли вспомнить и об ошибке от юноши при забитом "Кривбассом" голе, а также его необязательной желтой карточке: "После первого тайма можно было подумать, что Паноша следует заменить, не очень уверенный футбол, много нервов, но тренеры решили по-другому и сохранили свою жемчужину. Панош отплатил им за это доверие сполна". Также среди всех других комплиментов, там нашли место и для нескольких приятных слов в сторону голкипера "Кривбасса" Андрея Клищука, его сейвы и игра в этом матче восхитили чехов.

Особо ничего нового не написали в отчете на сайте Česke Noviny (а также на Denik.cz). Ожидаемо, много о Паноше и его достижениях, ничего о "Кривбассе" и его игре, исключительно описание голов и поздравления "Виктории" с победой. Правда, перечитав статьи, может сложиться впечатление, что они уже прошли дальше и второго матча даже не будет. Посмотрим.

Вот такими получились итоги от чешских журналистов. Похоже, они не сомневаются в итоговом проходе своей любимой команды в следующий раунд. Не слишком ли рано они потеряли всякое сомнение? Увидим уже через неделю.