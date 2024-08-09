Вернидуб: До первого гола Виктории был фол на Твердохлибе. Крови еще попьем, сдаваться не будем

Юрий Вернидуб выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Тот результат, которого мы сегодня добились, нас не удовлетворяет. Выглядели неплохо, противостояли хорошему сопернику, регулярно играющему в еврокубках. В первом тайме забили хороший гол. До перерыва и моментов у наших ворот я не помню, а вот во втором первые 15 минут нас подвели. Неплохой мяч забил 16-летний игрок "Виктории", но до этого, по моему мнению, был фол на Твердохлибе. Рефери не увидел этого, так что там его не было. Второй гол – мы его совсем не ждали. Подскользнулся наш центральный защитник – они провели быструю атаку и забили снова. После этого "Кривбасс" снова начал играть в футбол. И были классные моменты – перекладина, выход один на один. Но мы этим не воспользовались. Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой. Знаю свою команду, своих ребят – крови мы еще попьем, сдаваться просто так точно не будем. Шансы, по моему мнению, все равно 50 на 50".

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"У нас молодая команда. Многие ребята проводили дебютный матч в еврокубках. Поэтому где-то переживания, менталитет сыграли свою роль. Действительно, в первые 15 минут второго тайма было много неточных передач. Потом успокоились и игра пошла. В целом не вижу в этом каких-либо серьезных проблем. Команда уже почувствовала, что такое еврокубки, что нужно выходить и играть немного по-другому. Да, соперник сильный, но надо себя также вести по-бойцовски. После того как тебя толкнули и ты упал, нужно всегда вставать и бежать дальше. У нас сегодня этого не было. А вот "Виктория" играла так, что чувствовалось: она много поединков провела в еврокубках. Но ничего, мы будем учиться на своих ошибках и делать соответствующие выводы. Думаю, в Пльзень приедем немного другие. Решили, что будет играть этот состав. И думаю, мы не ошиблись. Вышедшие ребята неплохо себя проявили. Особенно сегодня хочу отметить Драмбаева. Понравилось, как он вышел на замену. Номинально он левый защитник, но сыграл правого нападающего и выглядел очень классно”, – заявил Вернидуб.

В воскресенье "Кривбасс" будет играть на выезде против "Карпат".