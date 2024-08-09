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Тренер Виктории: Победа полностью заслуженная. Кривбасс себя покажет. Они никогда не сдаются
Мирослав Коубек ответил на вопросы журналистов
фото из свободных источников
Наставник "Виктории" (Пльзень) пообщался с прессой после игры против украинского клуба (2:1).
"Первый тайм получился провальным для нас. Знали, что "Кривбасс" – качественный соперник с сильными игроками. В первом тайме было очень много моментов у наших ворот. Надо было произвести изменения в обороне, чтобы не пропустить еще больше голов. Наши замены сработали – мы забили быстрый гол. У нас было физическое преимущество в течение всего матча. Наши замены привели к давлению, что заставило "Кривбасс" больше ошибаться и помешало им играть в позиционный футбол.
Наш прессинг давал результат. Во втором тайме мы не пропустили. Победа полностью заслуженная. Но скажу хорошие слова и в адрес "Кривбасса". Это боевая команда, с которой очень сложно. Уверен, они себя покажут. Надо очень внимательно сыграть во втором матче".
"Ожидаю, что нам помогут родные стены. Мы приложим усилия, чтобы пройти в следующий раунд. Знаем, что "Кривбасс" никогда не сдается, поэтому это будет тяжелый матч. Нам нужно перехватывать много мячей, чтобы помешать сопернику развивать острые атаки. Отмечу Принса Аду, он создал нам немало проблем и забил гол. Важно не давать свободное пространство, ведь у "Кривбасса" хорошие полузащитники. Лунев, Кузык, Микитишин – это сильные игроки”, – отметил специалист.
В воскресенье "Виктория" сыграет домашний матч в чемпионате против "Карвины".
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