Тренер Виктории: Победа полностью заслуженная. Кривбасс себя покажет. Они никогда не сдаются

Наставник "Виктории" (Пльзень) пообщался с прессой после игры против украинского клуба (2:1).

"Первый тайм получился провальным для нас. Знали, что "Кривбасс" – качественный соперник с сильными игроками. В первом тайме было очень много моментов у наших ворот. Надо было произвести изменения в обороне, чтобы не пропустить еще больше голов. Наши замены сработали – мы забили быстрый гол. У нас было физическое преимущество в течение всего матча. Наши замены привели к давлению, что заставило "Кривбасс" больше ошибаться и помешало им играть в позиционный футбол.

Наш прессинг давал результат. Во втором тайме мы не пропустили. Победа полностью заслуженная. Но скажу хорошие слова и в адрес "Кривбасса". Это боевая команда, с которой очень сложно. Уверен, они себя покажут. Надо очень внимательно сыграть во втором матче".