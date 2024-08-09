Драмбаев: Чувствуем, что можем прибавить в игре, агрессии, желании и у нас может все получиться

Александр Драмбаев, дебютировавший в криворожской команде во втором тайме, высказался после поединка.

“Эмоции, с одной стороны, очень хорошие, а с другой – не очень, потому что проиграли. Но ничего страшного, есть вторая игра. Мы чувствуем, что можем прибавить в игре, агрессии, желании, и у нас может все получиться.

Это вторая игра наша, так что об усталости рано говорить. У нас было время подготовиться к игре, отдохнуть, так что не надо это все скидывать на усталость", – сказал защитник.